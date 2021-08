Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Fortnite trabalhou duro nos últimos dois anos para garantir um lugar não apenas como um destino de jogos, mas também como um anfitrião de grandes eventos culturais. Recebeu festivais de cinema e grandes shows de grandes artistas como Travis Scott.

Agora, está dando mais um passo e realizando um festival de música completo, o Rift Tour de 6 a 8 de agosto de 2021. Será uma série de shows em que os jogadores podem se conectar para curtir, e a atração principal acaba de ser anunciada - internacional superstar Ariana Grande.

Sabemos que Grande aparecerá como parte do festival, embora não saibamos se isso significa que ela está fazendo um set completo, ou mesmo como seria um set completo. Ainda assim, é uma coisa empolgante e promete apresentar um novo leque de fãs ao Fortnite.

O que sabemos, porém, é o tempo dos cinco shows que a Epic está apresentando para a Rift Tour. Você pode pegá-los no jogo nos seguintes intervalos de tempo, então coloque-os em seus calendários com lembretes definidos!

Show 1 - sexta-feira, 6 de agosto: 23h BST, 18h ET

Show 2 - sábado, 7 de agosto: 19h BST, 14h ET

Show 3 - domingo, 8 de agosto: 5h BST, 12h ET

Show 4 - domingo, 8 de agosto: 14h BST, 10h ET

Show 5 - domingo, 8 de agosto: 23h BST, 18h ET

Com base em como o Fortnite já realizou eventos antes, diríamos que este é o mesmo evento com vários slots para conferir, para que você não perca se já estiver reservado para fazer outra coisa durante os slots anteriores. Isso significa que você tem cinco chances de ver Ariana Grande se exibir no jogo.