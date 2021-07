LeBron James está vindo para Fortnite

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - LeBron James, um dos grandes ícones do basquete, está se juntando à comunidade Fortnite com um conjunto completo de skins, emotes e planadores para usar no jogo.

Os cosméticos estarão disponíveis em 14 de julho de 2021, e James se tornará o mais recente na linha de crossovers esportivos e de celebridades da Epic, que ela chama de Icon Series.

Existem alguns looks para escolher, também, com uma pele de terno preto, uma roupa temática do Taco terça-feira e, finalmente, uma opção mais com sabor de basquete combinando com a reinicialização do novo Space Jam de James.

Cada roupa também ostenta sua própria versão do tênis de assinatura de James da Nike, antes do lançamento físico dos tênis, então é uma verdadeira miscelânea de negócios de marca.

Quando é a Black Friday 2021? As melhores ofertas da Black Friday nos EUA estarão bem aqui Por Maggie Tillman · 13 Julho 2021

Você pode ver todos os detalhes de todos os itens que poderá escolher se comprar o pacote quando for lançado no blog Fortnite , incluindo uma olhada na picareta e planador que ele usará.