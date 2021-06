Fortnite Capítulo 2 Temporada 7 começa hoje

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A marcha constante de Fortnite continua, com a Epic deixando os servidores offline por algumas horas para inaugurar o início de uma nova temporada - Capítulo 2 Temporada 7, conforme acontece.

A nova temporada está trazendo consigo um novo conjunto sísmico de visitantes para a ilha, na forma de uma invasão alienígena que parece que pode rivalizar com qualquer coisa que vimos em filmes e na TV.

Também está dando continuidade à tradição agora estabelecida do jogo de trazer vínculos com alguns dos ícones da cultura pop mais populares em qualquer lugar do mundo. Desta vez, não estamos apenas recebendo o verdadeiro Superman, mas também o cientista louco Rick Sanchez de Rick e Morty.

Claro, com uma nova temporada chega um novo Battle Pass, e a Epic também mostrou isso em um trailer próprio, com skins e emotes em abundância para ganhar ao longo das próximas semanas.

Parece que também existem alguns novos kits sérios para usar na ilha. Ambos os trailers oferecem vislumbres de OVNIs que podem ajudá-lo a contornar o mapa, bem como Clark Kent em pleno voo, o que parece divertido.

Existem claramente novas armas também, incluindo uma arma de raios de algum tipo e algo que parece ter um efeito semelhante à arma gravitacional do Half Life 2, permitindo que você pegue até objetos enormes e atire-os contra seus inimigos.

Haverá muito mais para controlar, então certifique-se de deixar seu jogo atualizado e começar a jogar mais tarde hoje.

Escrito por Max Freeman-Mills.