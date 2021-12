Como economizar um pacote com a promoção da Epic Games

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Epic Games Store está atualmente em promoção com vários descontos em uma variedade de jogos, mas você também pode pegar um cupom para economizar ainda mais.

De agora até 6 de janeiro, a Epic Games está vendendo uma economia de até 75 por cento em uma enorme biblioteca de jogos. Você também pode economizar ainda mais com um " cupom épico " - um cupom no valor de $ 10 / £ 10 de desconto em jogos que custam mais de $ 14,99 / £ 14,99.

Tudo que você precisa fazer para obter o cupom épico é acessar sua conta eclicar no link nesta página . O cupom será aplicado automaticamente à sua conta e estará disponível para uso na finalização da compra. Infelizmente, o cupom precisa ser usado antes do final da venda, mas é uma ótima maneira de conseguir uma pechincha extra.

Essa economia fica ainda melhor quando você percebe que pode economizar ainda mais comprando mais.

Depois de usar esse cupom para comprar um jogo válido, você receberá outro cupom épico para gastar. Isso é uma grande economia. Principalmente quando você vê a economia que já pode ser obtida em jogos na liquidação.

Conseguimos o Journey to the Savage Planet por apenas £ 4,39! Já estava à venda com desconto de 40%, agora está ainda mais barato com o cupom aplicado. Você pode ver que há muitas outras pechinchas também. Alguns exemplos incluem:

Compre um jogo por $ 14,99 / £ 14,99 e ganhe um voucher de $ 10 / £ 10 e tente novamente. Você não pode pré-encomendar jogos com o desconto ou empilhar cupons para economizar mais dinheiro em uma única compra, mas ainda é uma pechincha. Descubra mais no FAQ aqui .

