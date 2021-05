Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Fortnite e a NBA fizeram parceria para um evento crossover que começa esta semana. Chamado de Fortnite x NBA: The Crossover , ele deve coincidir com o início da pós-temporada de 2021 da NBA.

A Epic anunciou a mais recente colaboração para seu jogo Battle Royale na quarta-feira, revelando que incluirá novos personagens adquiríveis com camisetas de todas as 30 equipes da NBA. Eles estarão disponíveis na loja do jogo a partir de 21 de maio de 2021 e, em seguida, em 25 de maio de 2021, os jogadores podem visitar um "NBA Welcome Hub" no modo criativo do Fortnite para acessar experiências e conteúdo com o tema da NBA.

Epic

O armador Donovan Mitchell e o armador Trae Young também escolheram armários que os jogadores podem comprar, completos com seus itens favoritos. O evento também contará com Batalhas de Equipe de cinco dias, onde 15.000 jogadores por equipe podem se inscrever em times da NBA e participar de desafios de classificação. Até 550.000 jogadores podem entrar como "fãs" e ter a chance de ganhar recompensas e V-Bucks.

Lembre-se de que o Fortnite se associou a outras ligas esportivas importantes dos EUA no passado. Em 2018, a Epic Games fez parceria com a NFL para que todas as 32 camisetas dos times da NFL pudessem estar disponíveis como skins no jogo. A Epic revelou recentemente que vendeu 3,3 milhões de skins relacionados à NFL em novembro e dezembro de 2018.

Escrito por Maggie Tillman.