O que há na nova atualização Fortnite?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um dos principais pontos fortes do Fortnite em comparação com outros jogos de Battle Royale e serviços é a regularidade com que ele é atualizado com novos conteúdos e outras mudanças - ele realmente mantém as coisas frescas e dá a impressão de envolvimento com a comunidade por parte da Epic.

Os jogadores de outros jogos BR (estamos olhando para você, Warzone) adorariam as mesmas atualizações e reajustes frequentes, mas pode ser um pouco difícil acompanhar o que realmente entrará no jogo no próximo lançamento, e quando está chegando. É por isso que reunimos as informações para você, bem aqui - veja o que acabou de ser adicionado!

De acordo com a Epic Games, a atualização número 16.10 sairá às 4h ET, ou 8h UTC, o que significa 9h no horário do Reino Unido, então o tempo de inatividade deve terminar a qualquer momento, permitindo que você instale o patch e comece a explorar o novo conteúdo.

Uma nova atualização está prestes a eclodir.



A v16.10 está agendada para lançamento em 30 de março. O tempo de inatividade começará aproximadamente. 4 AM ET (08:00 UTC).



(1/4) pic.twitter.com/bajSRNRWKe Principais jogos Nintendo Switch 2021: os melhores jogos Switch que todo jogador deve ter Por Rik Henderson · 30 Março 2021 29 de março de 2021

Uma vez que esta atualização não está anunciando o início ou o fim de uma nova temporada, você não deve esperar grandes mudanças, mas ainda há algumas adições interessantes a serem encontradas. Por um lado, um novo "predador Apex" foi adicionado à ilha, para acompanhar a vida selvagem que começou a vagar no início desta temporada.

Ainda não confirmamos o que é, mas parece que os raptores pelos quais estávamos esperando finalmente apareceram.

Além disso, houve algumas pequenas mudanças no saque e na fabricação para fazer os materiais escalarem junto com a raridade improvisada e permitir que ossos de animais e partes mecânicas apareçam como pilhagem de chão adicionada, junto com uma mudança para fazer powerups criativos dar suporte a equipe, classe e Todas as combinações.

A Primal Shotgun também tem um nerf revelador, reduzindo sua taxa de tiro - a arma estava se tornando dominante, então essa é uma boa solução rápida. A Makeshift Shotgun também está recebendo alguns ajustes para funcionar corretamente.

Finalmente, o Spire Quest de Raz também deve aparecer após a atualização, embora o que exatamente isso acarreta ainda seja inteiramente misterioso neste ponto. Esperançosamente, é outra atividade interessante para completar enquanto a tempestade se aproxima, no entanto!

Escrito por Max Freeman-Mills.