Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A tão esperada Temporada 6 de Fortnite chegou, e os jogadores podem participar do evento de início da temporada agora, simplesmente entrando no jogo depois de baixar sua última atualização.

O evento marca a primeira vez que um modo de tempo limitado se torna singleplayer para o jogo e mostra os jogadores correndo para ajudar o Agente Jones a impedir que a realidade desmorone (de novo).

Como era de se esperar, a ilha foi um pouco remodelada, com uma vegetação mais exuberante e uma nova torre e vila no centro, onde o evento Ponto Zero aconteceu na temporada passada.

Ao redor da ilha, enquanto isso, você encontrará uma variedade de animais que pode caçar em busca de materiais para criar armas artesanais, uma novidade para Fortnite. Assim que terminar, a temporada começará para você.

Como de costume, isso também significa um novo Passe de Batalha para trabalhar em seu caminho, incluindo muitos tie-ins. Desta vez, Lara Croft está se juntando à diversão, assim como Raven, do Teen Titans.

Mais tarde, também haverá a aparição do mestre de self-marketing e maverick do futebol brasileiro Neymar, então isso também é algo pelo qual ansiar.

Escrito por Max Freeman-Mills.