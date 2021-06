Obtenha o Frostpunk gratuitamente com a Epic Games agora

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Epic Games oferece regularmente diferentes jogos em sua loja pelo preço favorito de todos - gratuitamente . Desta vez, é a vez de Frostpunk.

Este é um simulador de sobrevivência e construtor de cidades situado na última cidade da Terra onde o mundo está devastado por geadas perigosas e o calor é a vida. Você está no comando daquela cidade e de seu povo que luta desesperadamente para sobreviver. O clima severo e a falta de recursos não serão os únicos problemas com os quais você terá que lidar.

Além de construir sua cidade, você precisará estabelecer um estado de direito para manter a ordem, buscar novos recursos e sobreviventes enquanto toma decisões que podem fazer ou quebrar sua sociedade.

Pegue o jogo de graça e, em seguida, mergulhe no mundo gelado e agourento. Se você já se perguntou como seria a vida no fim dos dias, qual a melhor maneira de descobrir. Especialmente considerando que é grátis. Se gostar, também pode obter um desconto no DLC do jogo durante o período de vendas até 17 de junho.

Para obter o Frostpunk gratuitamente, tudo o que você precisa fazer é fazer login na sua conta e clicar para pegar os jogos gratuitos da loja . Em seguida, ele será adicionado à sua conta para manter para sempre.

Escrito por Adrian Willings.