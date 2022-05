Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - EE e England Football fizeram uma parceria para um torneio eSports da FIFA 22 para coincidir com uma final no Estádio de Wembley.

Há inúmeros prêmios para a competição, incluindo ingressos da Inglaterra, ingressos para concertos em Wembley e uma assinatura anual da banda larga Full Fibre EE. Além disso, os finalistas poderão jogar contra os membros das equipes de futebol masculino e feminino da Inglaterra.

A Connected Club Cup está agora aberta para inscrições e qualquer pessoa na Inglaterra com mais de 16 anos pode se inscrever. A data de encerramento é 4 de junho de 2022 e os detalhes das inscrições podem ser encontrados aqui.

As eliminatórias serão disputadas no centro eSports online Battlefy, com três torneios semi-final que serão realizados nos terrenos do Merseryrail Ladies FC, Chasetown FC e Worthing Town FC.

"A Connected Club Cup reúne o desempenho imbatível e a confiabilidade da banda larga Full Fibre da EE e a paixão e habilidade vistas em jogos de base", disse o diretor de marketing da EE, Pete Jeavons.

"Conectar clubes de base é vital nesta era digital e unir-se ao emocionante mundo do eSports é uma brilhante oportunidade para os jogadores mostrarem suas habilidades e competirem para serem coroados campeões da Connected Club Cup em Wembley, na frente da Inglaterra e dos jogadores EXCEL".

Escrito por Rik Henderson.