(Pocket-lint) - Electronic Arts vai estrear um trailer completo de Star Wars Jedi: Survivor during The Game Awards 2022 nesta quinta-feira 8 de dezembro.

A seqüência do Star Wars Jedi: Fallen Order foi oficialmente anunciada em maio de 2022, com um trailer teaser mostrando o retorno do herói Cal Kestis e seu fiel companheiro dróide BD-1. Também mostrou o que parece ser O Grande Inquisidor como inimigo, embora isto tenha sido desmascarado desde então, com o site oficial da Star Wars revelando que é, de fato, um senador Imperial da mesma espécie Pau'an.

Esperamos poder ver mais do vilão no trailer da revelação e - dedos cruzados - alguma ação dentro do jogo também.

O Game Awards será um evento presencial pela primeira vez em muito tempo este ano, e acontecerá no Teatro Microsoft em Los Angeles. Começará às 17h00 PST (20h00 EST) na quinta-feira, embora, infelizmente, seja à 1h00 na manhã de sexta-feira no Reino Unido (2h00 na Europa Central). O espetáculo inteiro será transmitido online.

O anfitrião Geoff Keighley diz que este ano será um caso mais apertado, com mais apresentações de qualidade favorecidas em relação à quantidade.

O ex James Bond Daniel Craig é avisado para fazer uma aparição.

