FIFA 23 Lengthy player meta nerfed no último patch

(Pocket-lint) - A EA Sports impulsionou sua última atualização de título para o FIFA 23 e, ao fazê-lo, "nerfed" uma das características mais bem-vindas do jogo.

Jogadores longos, como Alf Inge Haaland, que se mostraram extremamente populares desde o lançamento do jogo, tiveram suas habilidades devastadoras reduzidas - resultando em uma equipe final da FIFA mais uma vez favorecendo atacantes e alas mais rápidos.

Este foi um problema com os FIFAs anteriores, que se transformaram em uma landgrab para os jogadores com mais ritmo, ao mesmo tempo em que tornavam os equivalentes mais lentos menos eficazes, não importando seu sucesso na vida real. O novo motor HyperMotion2 incluía uma tecnologia que reequilibrava o equilíbrio - aceleRATE - que permitia aos jogadores mais fortes e menos velozes ainda rebentarem através das defesas graças ao ritmo de sprint extra curto. No entanto, isso parece ter sido muito refreado com o último remendo.

Jogadores experientes da FUT estão relatando que seus jogadores mais altos não estão mais trabalhando tão bem e estão abandonando-os no mercado de transferências em favor de substituições com mais ritmo. Foi bom enquanto durou.

Estranhamente, o changelog do título de novembro não inclui os ajustes ao sistema de acesso, mas apresenta uma lista "longa" de outras melhorias e correções:

Atualização de título 4 (novembro) notas de correção

Equipe final da FIFA

Fez as seguintes mudanças (conforme o site oficial da FIFA 23):

Durante os jogos fora de casa, os jogadores verão suas próprias cores de linha de campo equipadas, ao invés das do adversário.

Atualização dos filtros de busca do Mercado de Transferências e Estádio para corresponder à aparência e funcionalidade do filtro de busca de qualidade do Jogador do Mercado de Transferências.

Abordou as seguintes questões:

Abordou outros casos de alguns jogadores vendo uma mensagem inicializadora ao tentarem fazer um matchmake na Divisão Rivals, e não encontrando um adversário.

Em alguns casos, as opções de gerenciamento da equipe não poderiam ter sido ajustadas durante uma partida da Divisão Rivals.

Em um cenário raro, os jogadores não puderam entrar no menu Campeões do FUT.

Alguns elementos da SBCs UI não foram exibidos corretamente.

A IU da partida não exibiu uma imagem para alguns itens do Jogador ao exibir a sobreposição dos Jogadores a Observar.

As imagens dos Itens de Jogador do FUT Heroes nem sempre foram exibidas corretamente.

Flair Shots nem sempre estavam sendo contados para o Progresso Objetivo.

Um temporizador de contagem regressiva de eventos incorretamente exibido quando nenhum Evento estava ativo no menu Objetivos.

A barra de progresso no FUT Champions Play-Offs nem sempre era exibida corretamente após perder uma partida, isto era apenas um problema visual.

A tela de pré-visualização do FUT Champions nem sempre exibia suas guias de navegação corretamente.

Um elemento da interface de usuário do lugar estava involuntariamente disponível nos menus e poderia ter gerado uma mensagem referente à qualificação final quando selecionado, o que era apenas um problema visual e não teve outro impacto sobre o FUT Champions.

O capitão de um lobby de Co-Op não podia selecionar a opção Edit Squad enquanto eles eram o único jogador no lobby.

O botão de chamada da Lista de Amigos dentro do jogo às vezes não podia aparecer.

Jogabilidade no jogo

Fez as seguintes mudanças:

Os Passes Motorizados são agora mais suscetíveis de serem interceptados por jogadores em pé no caminho de viagem da bola.

Algumas animações de dribles acionados pelo movimento do bastão esquerdo que incluem o portador de bola dando pequenos toques para evitar um possível ataque só ocorrerá agora quando o ajuste de drible Contextual Ágil estiver definido como Ligado.

Ao defender uma cruz com a configuração Auto Switching definida para Automático, On Air Balls e Loose Balls, ou Only Air Balls, uma troca automática de jogador ocorrerá um pouco mais rápido do que antes.

Redução da assistência ao tentar um chute em situações em que o goleiro está posicionado próximo a qualquer um de seus postos.

Ao jogar partidas com o botão deslizante Táticas Personalizadas de Cantos Defensivos para 1 ou 2 barras, mais jogadores serão agora posicionados fora da caixa e na linha de meio caminho.

Melhoria da marcação defensiva do companheiro de AI durante cenários de cantos curtos.

Adicionada mais variedade aos tipos de tacadas que a inteligência artificial da CPU pode executar.

Em uma situação em que um defensor do Jockeying é maluco, eles não executarão mais uma animação na qual escorregarão enquanto viram.

Reduziu a freqüência de deslizes da CPU AI.

Removido algumas animações pulmonares que poderiam ocorrer quando o jogador controlado estava tentando bloquear um Ground Pass ou um pequeno Lob Pass.

Abordou as seguintes questões:

Os goleiros eram às vezes incapazes de fazer salvamentos quando os tiros eram apontados para perto deles, entre os joelhos e a cabeça.

Quando jogavam partidas com o Deslizador Tático Personalizado de Profundidade Defensiva definido para 70 ou acima, os defensores podiam involuntariamente cair muito fundo em sua própria metade.

Ao tentar realizar uma jogada com o bastão direito, o jogador poderia, às vezes, mudar para um jogador diferente.

Em algumas situações, os goleiros não faziam defesas bem sucedidas em chutes que estavam dentro de uma distância de mergulho alcançável.

Ao realizar uma troca de jogador do bastão direito, o Indicador de Próximo Jogador poderia às vezes aparecer sobre um jogador não intencional, ao contrário do jogador que foi originalmente desligado.

Um elemento branco de IU de suporte ao lugar poderia às vezes aparecer perto dos jogadores durante as partidas.

Em raros casos, um goleiro poderia desviar um chute baixo salvável para sua própria rede.

Às vezes, um goleiro podia cometer uma falta sem que um árbitro atribuísse uma peça definida ao outro time.

O contador da Team Press diminuía involuntariamente enquanto a Team Press começava a partida após sua ativação.

Ao ativar a Trava de Jogador, uma Troca de Jogador não poderia ser solicitada até que o jogador soltasse a entrada do bastão certo e depois fizesse um pedido de Troca de Jogador.

Algumas vezes, uma falta não era chamada após um tackle que estava claramente atrasado.

Ao perder a bola, em uma situação rara, o portador original da bola podia ficar preso no lugar.

Quando se pedia um primeiro Passe Motorizado, o comando Let Ball Run às vezes era executado.

Em situações raras, o jogo poderia continuar por um curto período de tempo após um pênalti ter sido chamado. O pênalti correto seria eventualmente concedido.

Em situações raras quando se passava com um goleiro em jogo de Co-Op, o goleiro permanecia como o jogador selecionado até que uma troca manual de jogador fosse solicitada.

Quando em pé depois de uma cobrança de slide, uma falta poderia ser chamada incorretamente sobre o jogador em pé.

Em situações em que um zagueiro fizesse uma tentativa mal sucedida de bloquear um chute, poderia ocorrer uma animação que envolvesse o jogador afastando sua perna da bola, o que era apenas uma questão visual e não afetava o resultado da situação.

Em situações raras quando a bola estava longe dos pés do portador da bola, um passe ou tiro solicitado poderia levar muito tempo para ocorrer.

O jogador em defesa poderia involuntariamente desacelerar ao perseguir uma bola aérea.

Ao apressar o goleiro em direção a uma bola que chegava, às vezes o goleiro se aproximava da bola sem reagir a ela, resultando em perda de posse de bola.

O Indicador de Troca de Próximo Jogador poderia às vezes, sem querer, mudar de um Centro de Volta para outro jogador em situações inapropriadas.

Em algumas raras situações, um Fake Shot solicitado não seria realizado e o jogador controlado não animaria corretamente.

Em circunstâncias muito raras, o goleiro poderia se teleportar ao fazer uma defesa de mergulho.

Às vezes, o Drag To Drag Skill Move poderia ter sido solicitado de forma não intencional.

Ao fazer uma captura, o goleiro poderia, às vezes, cair desnecessariamente no chão.

A bola poderia passar por um zagueiro em uma situação rara quando o receptor da bola tocasse a bola, antes que o zagueiro tentasse fazer contato com ela.

Ao realizar uma liberação, a bola nem sempre viajava tão longe quanto pretendido.

Os jogadores às vezes poderiam tropeçar em situações inapropriadas.

Uma comemoração de gol raramente poderia ficar presa repetidas vezes, resultando em uma continuação atrasada da partida.

Em algumas situações, a equipe de inteligência artificial da CPU não tentaria recuperar a bola.

A equipe de inteligência artificial da CPU às vezes poderia levar muito tempo para executar um chute livre.

Quando a bola era recebida via peito após um passe de lóbulo, ela podia saltar alto o suficiente no ar para causar a troca não intencional do jogador.

Resolvia possíveis problemas de estabilidade que poderiam ocorrer durante os Penalty Shootouts.

Resolveu um problema com um Master Switch Competitivo, que permitia aos jogadores jogar online com Contextual Agile Dribbling, Assisted Jockey, Auto Clearance, Auto Shots, e Auto Flair Pass ligado, o que não era intencional.

Modo Carreira

Abordou as seguintes questões:

Jogadores Jovens poderiam ter sido gerados com armas pouco realistas e proporcionais.

Os nomes e números dos jogadores jovens não apareciam em seus kits durante os jogos.

Na Carreira de Jogador, o OVR do Profissional e as posições poderiam ser mudadas não intencionalmente após a edição dos mesmos.

Ao entrar como substituto na Carreira de Jogador, as táticas, estilo de jogo e nível de dificuldade do time poderiam ser redefinidos.

Jogadores Jovens nascidos depois de 2005 estavam mostrando uma data de nascimento de 1980 ao serem editados.

O progresso do Jogador Jovem às vezes poderia ficar preso involuntariamente.

Em alguns casos, contratos renovados poderiam se aplicar a jogadores com 1 ano a menos do que o acordado nas negociações.

A edição das botas de um jogador poderia, às vezes, resultar no uso de luvas.

Volta Futebol

Fez as seguintes mudanças:

Durante as partidas, o Skill Meter agora exibe quais ações contribuíram para sua construção.

Acrescentou 2 novos estádios. Estes só estarão disponíveis após uma atualização do servidor.

Adicionados 4 Party Games ao Volta Arcade. Estes só estarão disponíveis após uma atualização do servidor.

Abordou as seguintes questões:

Em raras situações, alguns jogadores não podiam se igualar em Volta Squads quando agrupados.

Ao visualizar o Progresso da Temporada, o nível correto não foi destacado na IU, este foi apenas um problema visual.

A chamada do botão Season Progress nem sempre estava presente na interface de usuário.

Ao tentar acionar uma corrida, um Movimento Simples de Habilidade poderia ter sido realizado sem querer.

Os jogos de festa "The Closest To The Pin and Bucket Ball" poderiam às vezes ter usado um ângulo de câmera não intencional.

Em alguns casos, um torneio Volta Arcade não começou até que pelo menos um jogador saiu antes do primeiro jogo da festa.

A tela de Progressão da Temporada após a partida nem sempre era exibida corretamente.

Clubes Pro

Fez a seguinte mudança:

Esta mudança afeta apenas os colegas de CPU AI em equipes com jogadores humanos e não afeta os jogos de treino.

Abordou a seguinte questão:

O azulejo Personalizado não foi exibido corretamente.

Geral, Áudio e Visual

Fez as seguintes mudanças:

Atualizou alguns kits, estádios, efeitos sonoros, celebrações, placas de anúncios, efeitos sonoros, pacotes de transmissão, linhas de anunciantes de estádios, multidões e bolas.

Adicionado e atualizado um total de 124 cabeças de estrelas. Estes só estarão disponíveis após uma atualização do servidor.

Abordou as seguintes questões:

[Somente Xbox Series X|S] Quando um teclado USB era conectado ao console, ele podia aparecer dentro do jogo como um dispositivo de entrada não selecionável.

Ao alterar a entrada correta do stick nas Configurações de Acessibilidade, algumas partes da interface de usuário não podiam ser navegadas.

Alguns erros de digitação estavam presentes na interface de usuário.

Os vídeos do EATV nem sempre tinham som.

Algumas placas do menu principal nem sempre exibiam o conteúdo pretendido.

As Configurações de Controle dos Pais nem sempre estavam disponíveis através do FIFA Playtime.

Abordavam alguns problemas potenciais de estabilidade.

Escrito por Rik Henderson.