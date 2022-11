Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Estamos aguardando ansiosamente o lançamento do próximo participante da EA na franquia Skate, e nosso próximo sucesso de notícias virá via The Board Room live stream.

A primeira transmissão ao vivo da Sala do Conselho aconteceu em julho de 2022, e deixou cair algumas informações sérias, incluindo a decisão um tanto controversa de torná-la um jogo de serviço gratuito ao vivo.

Esperamos que a próxima transmissão ao vivo responda ainda mais perguntas, bem como nos dê um vislumbre de alguma jogabilidade mais acabada.

Quando será a próxima transmissão ao vivo na sala de reuniões?

A Sala do Conselho retorna com o Episódio 2 na próxima quinta-feira 11/17 às 10h PST. Estamos falando de gameplay e San Vansterdam. https://t. co/ayCHQxMsvf pic.twitter.com/TbFqOONT43- skate. (@skateEA) 10 de novembro de 2022

O próximo fluxo ocorrerá em 17 de novembro de 2022, aqui estão os horários de início para as diferentes regiões:

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Los Angeles: 10h PST

Nova Iorque: 13h EST

Londres: 18h GMT

Berlim: 19h CET

Tóquio: 3 horas da manhã (18 de novembro)

Onde você pode assistir The Board Room?

A Sala do Conselho será transmitida para o canal oficial do Skate YouTube. Também será possível assistir novamente o evento no canal depois que tudo estiver terminado.

Se você quiser refrescar sua memória, incorporamos o mais recente streaming da Sala da Administração abaixo:

Melhores ofertas PlayStation Black Friday 2022: acessórios PS Plus, PS5 / PS4 e mais Por Rik Henderson · 28 Outubro 2022 Os fãs da PlayStation se regozijam, há muitas economias incríveis em acessórios e PS Plus esta sexta-feira preta.

O que se espera que seja anunciado?

É impossível dizer exatamente o que será revelado, tudo o que sabemos com certeza é que a próxima transmissão ao vivo cobrirá a jogabilidade e os detalhes de localização.

Estamos prevendo que ouviremos mais sobre a próxima fase de testes beta, bem como veremos mais algumas imagens de gameplay polidas para provocar o tipo de experiência que podemos esperar do jogo final. Se tivermos muita sorte, poderemos até obter uma data de lançamento aproximada.

Durante a última transmissão ao vivo, a equipe anunciou uma grande quantidade. Primeiramente, o nome foi anunciado como simplesmente Skate, não Skate 4, como todos esperavam.

Em seguida, foi anunciado que o jogo será um jogo de serviço gratuito ao vivo com anos de atualizações e quedas sazonais de conteúdo. A equipe também revelou que o jogo será em plataforma cruzada, com uma versão móvel, juntamente com PC e todos os consoles principais.

O fluxo mostrou imagens de gameplay "pré-pre-pre-alfa", com áreas cooperativas de construção, nas quais os jogadores podem colocar rampas e objetos para construir seus próprios skateparks.

Finalmente, o fluxo deu detalhes sobre as inscrições para os testes de jogo pré-alfa.

Escrito por Luke Baker.