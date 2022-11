Lançamentos beta abertos do Battlefield Mobile em um punhado de países

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Aqueles que estão ansiosos para jogar Battlefield Mobile ficarão felizes em saber que o jogo é um passo mais próximo do lançamento com um lançamento beta aberto.

A última entrada na popular franquia da EA Battlefield o levará para o celular, e o jogo já está disponível se você por acaso viver na parte certa do mundo. Aqueles nas Filipinas, Indonésia, Tailândia, Malásia e Cingapura podem agora fazer o download em formato beta aberto. Basta lembrar de relatar esses bugs!

#BattlefieldMobile Open Beta está agora ao vivo nas Filipinas, Indonésia, Tailândia, Malásia e Cingapura em dispositivos Android. O jogo estará disponível em todo o mundo mais tarde.



Tamanho do arquivo: 1.09 GB



Google Play Store: https://t.co/aRskcE51BP https://t.co/q2CXxQiKcs FAQ :

pic.twitter.com/c87jlfpiYx- Battlefield Bulletin (@BFBulletin) 8 de novembro de 2022

Aqueles que participam do beta aberto poderão desfrutar de alguns aspectos diferentes do jogo, com a EA dizendo que os jogadores poderão jogar:

Lutar pelo controle do AO em Conquista,

Avance sua linha de frente em Caminho de Warpath,

Sabotar e defender as estações MCOM em Rush,

Batalha até o último soldado de pé na Equipe Deathmatch,

E teste sua coragem em uma variedade de modos especiais, alguns ainda por vir.

Todos os outros já podem fazer o pré-registo de seu dispositivo para o download do Battlefield Mobile quando e como ele for considerado pronto.

Quanto a quando isso pode acontecer, o CEO da EA, Andrew Wilson, disse em uma chamada de salário no início deste ano que o Battlefield Mobile poderia ser lançado antes do final do ano. Mas isso provavelmente dependerá muito de como este beta aberto será lançado.

