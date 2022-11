As imagens de The Sims 5 vazaram à medida que as expectativas atingem o excesso

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Sims já é uma franquia muito popular e parece que a EA tem outro golpe em suas mãos se as capturas de tela vazadas do próximo jogo forem reais.

Não houve anúncios oficiais de quando podemos esperar que a EA disponibilize o The Sims 5, mas acredita-se que o teste de jogo já esteja em andamento há algumas semanas - e a própria EA o provocou no mês passado. Como se para provar o ponto, novas capturas de tela vazaram do que se diz ser o The Sims 5. E eles parecem impressionantes.

As imagens não nos mostram nada em particular, a não ser algumas áreas internas e externas. Mas o que é particularmente notável é o nível absoluto de detalhes que parece ter entrado no design. As imagens internas mostram salas que vão muito além daquilo a que os jogadores estão acostumados, enquanto as imagens externas apenas nos fazem desejar que a EA nos desse uma nova Sim City. Elas parecem realmente boas, especialmente considerando que estas imagens foram tiradas apontando uma câmera para um monitor de PC. Imagine como elas ficariam ótimas se fossem imagens de tela reais.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Talvez previsivelmente, a pessoa que vazou as imagens na Reddit já tenha apagado sua conta, mas eles já tinham colocado as línguas abanando. O próprio post ficou viral, e as pessoas estão agora ainda mais hipnotizadas do que nunca por um jogo que com certeza vai vender como louco.

Infelizmente, é pouco provável que isso aconteça em breve. Tem sido sugerido que The Sims 5 ainda está longe de estar pronto para jogarmos com um lançamento 2024 que se pensa estar nas cartas.

Escrito por Oliver Haslam.