EA e Marvel assinaram um acordo para três novos jogos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A EA e a Marvel assinaram um acordo que verá três novos jogos serem desenvolvidos, todos baseados em heróis da história em quadrinhos.

O acordo começará com um grampo da Marvel - um novo jogo do Homem de Ferro já foi confirmado - mas a EA ainda não registrou os outros dois títulos. Isso significa que ainda não sabemos quais serão os jogos, quais personagens serão apresentados, ou quando os títulos estarão prontos.

O que sabemos é que todos os três jogos serão títulos de ação e aventura e que serão disponibilizados tanto no PC quanto no console. Também sabemos que o jogo Iron Man será um jogo para um único jogador, para terceira pessoa, mas isso não significa necessariamente que devemos esperar a mesma situação para os outros dois títulos do trio.

Estamos entusiasmados em anunciar uma colaboração multitítulo com @Marvel para desenvolver jogos de aventura de ação para consoles e PC!



Cada jogo será sua própria história original, ambientada no universo Marvel.



Saiba mais: https://t.co/ON6xo3FDLN pic.twitter.com/ZQSiOLaF1R- Electronic Arts (@EA) 31 de outubro de 2022

Tudo isso é muito excitante, é claro, mas talvez o mais interessante? Marvel e EA dizem que "pelo menos" três títulos, sugerindo que pode haver ainda mais no horizonte se as coisas correrem bem.

Se tivéssemos que adivinhar quais personagens dos quadrinhos da Marvel terão o tratamento da EA, apontaríamos o dedo para qualquer um dos maiores neste ponto. Mas podemos esperar ouvir mais sobre os três títulos no devido tempo - afinal, nada permanece em segredo por muito tempo.

Escrito por Oliver Haslam.