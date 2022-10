Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Depois de muitos rumores e especulações, The Sims 5 é oficial.

Ele está sendo desenvolvido sob o nome de código "Projeto René" e ainda está longe de ser lançado, mas a equipe por trás dele confirmou alguns detalhes durante a The Sims Summit transmitida online em 18 de outubro de 2022.

Houve até mesmo um olhar "muito cedo" nos bastidores para algumas das novas ferramentas dentro do jogo que poderiam estar disponíveis para os fãs do Sims.

Talvez a notícia mais emocionante até agora é que o novo jogo funcionará através de plataformas, incluindo telefone e tablet. Isso e o fato de que a EA tornou o The Sims 4 completamente livre para jogar em PC, Mac e consoles.

Top Nintendo Switch games 2022: Melhores títulos de Switch que todo jogador deve possuir Por Max Freeman-Mills · 1 Setembro 2022 Nosso guia para os melhores jogos Switch - incluindo títulos exclusivos, indies, single e multiplayer.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Aqui está tudo o que sabemos sobre ele até agora.

A data de lançamento do The Sims 5

O Projeto René, AKA The Sims 5, está tão adiantado no desenvolvimento que ainda não há data de lançamento. Para sermos honestos, não ficaríamos surpresos se ele não chegasse às lojas até 2024.

As plataformas do The Sims 5

Ainda não conhecemos as plataformas exatas para The Sims 5, mas durante The Sims Summit em outubro foi revelado que o Projeto René está sendo desenvolvido para ser um jogo de cross-plataforma.

Vimo-lo rodando tanto em móvel quanto em um tablet/PC.

As características do The Sims 5

Desde as primeiras filmagens até agora, e a explicação do vice-presidente de franquia criativa para The Sims, Lyndsey Pearson, sabemos que haverá muito mais personalização de objetos disponíveis em The Sims 5.

"[Você terá] a capacidade de mudar não apenas os padrões e as cores, mas também as formas dos objetos que você estará usando quando construir e decorar dentro do jogo", disse ela.

Haverá também a funcionalidade de não apenas compartilhar criações com amigos, mas também colaborar em itens e salas.

Mais funcionalidades serão reveladas ao longo dos próximos meses.

O trailer Sims 5

Embora ainda não haja um trailer, The Sims Summit continha um segmento de um minuto com imagens de desenvolvimento muito cedo do próximo jogo Sims.

A seção do Projeto René começa às 26:48.

As telas do The Sims 5

Capturamos várias telas da apresentação original da Cúpula, que você pode passar por baixo.

EA

Que tal The Sims 4?

The Sims 4 é agora completamente gratuito para baixar e jogar no PC, Mac, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One.

Os pacotes de expansão ainda estão à venda, com dois novos pacotes chegando em 2023.

Escrito por Rik Henderson.