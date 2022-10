Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A franquia Need for Speed é uma das mais famosas e amadas nos jogos de corrida, mas caiu um pouco de graça nos últimos anos, após alguns passeios um pouco esquecidos.

A EA espera que isso mude com a Need for Speed Unbound, que está chegando no final deste ano e procura devolver a série às suas raízes nas corridas de rua. Aqui estão todos os detalhes chave que você precisa saber.

Necessidade de Speed Unbound data de lançamento

A necessidade de Speed Unbound será liberada em 2 de dezembro de 2022, portanto, não há muito tempo para esperar até que você consiga chegar atrás do volante.

No entanto, os membros da EA Play poderão saltar para um teste gratuito de 10 horas do jogo a partir de 29 de novembro de 2022, um pouco antes.

Esta também é uma pequena reviravolta - o jogo só foi revelado no início de outubro de 2022, portanto, a EA deve ter tido o jogo embrulhado por um tempo.

Necessidade de plataformas Speed Unbound

Surpreendentemente para uma franquia tão grande, a EA e o Critério do Desenvolvedor estão limitando onde você pode captar a necessidade de velocidade sem restrições - ela só está saindo em plataformas mais novas.

Você poderá jogá-lo no PS5, Xbox Series X/S e PC (através de algumas frentes de loja diferentes). Isso significa que não há alegria para os proprietários do PS4 ou do Xbox One.

Necessidade de trailers Speed Unbound

Até agora, só houve um trailer principal para Unbound, que você pode verificar abaixo.

Ele apresenta vislumbres de alguns carros e personagens, incluindo o rapper real A$AP Rocky, que parece estar no jogo (embora não saibamos quão grande é sua parte).

Necessidade de jogo Speed Unbound

A EA está se apoiando na personalização do carro para Unbound, mas também introduzindo um estilo e um visual totalmente novos, inspirando-se na arte de rua e no grafitti.

Você poderá personalizar não apenas a carroceria e a afinação do seu carro, usando iluminação e kits de carroceria, mas também os efeitos de cartoon que o envolvem em momentos chave.

Enquanto você pode desligá-los se quiser um visual de corrida mais puro, estes efeitos maiores que os da vida podem ser outra camada de personalização para fazer você se destacar quando correr on-line.

Como Need for Speeds of old, ainda haverá perseguições policiais para manobrar, e você pode apostar antes das corridas se quiser levar para casa algum pagamento extra, e é tudo uma questão de trabalhar para subir na corrida de rua.

Você pode conferir o mapa completo do jogo no site oficial aqui, para ver onde você estará correndo. É um grande mundo aberto pelo aspecto das coisas, com um bom equilíbrio entre ruas apertadas da cidade e estradas de montanha mais abertas e varridas. Na verdade, é um retrocesso bastante claro para os dias halcyon de Need for Speed Underground 2 ou Most Wanted, em nossos livros.

Lista de carros sem limite de velocidade

O site oficial do jogo tem uma lista de carros de boas-vindas para navegar, e nós a reproduzimos aqui para você.

Estes são todos os carros que você poderá dirigir em Need for Speed Unbound no lançamento:

Acura NSX 2017

Acura RSX-S 2004

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2016

Aston Martin DB5 1964

Aston Martin DB11 Volante 2018

Aston Martin DB11 2017

Aston Martin Vulcan 2016

BMW M3 2006

BMW M3 Evolution II 1988

BMW X6 M 2016

BMW M3 2010

BMW M5 2018

BMW Z4 M40i 2019

BMW M4 Coupe 2018

BMW M2 Competição 2019

BMW M1 1981

BMW i8 Coupe 2018

BMW M4 GTS 2016

BMW M3 Conversível 2010

BMW M4 Conversível 2017

BMW i8 Roadster 2018

Bugatti Chiron Sport 2017

Buick Grand National GNX 1987

Chevrolet Corvette Stingray 2020

Chevrolet Corvette Stingray Descapotável 2020

Chevrolet C10 Stepside Pickup 1965

Chevrolet Corvette Grand Sport 2017

Chevrolet Camaro Z28 2014

Chevrolet Corvette Z06 2013

Chevrolet Camaro SS 1967

Chevrolet Bel Air 1955

Chevrolet Corvette ZR1 2019

Chevrolet Colorado ZR2 2017

Dodge Challenger SRT8 2014

Dodge Charger R/T 1969

Dodge Charger SRT Hellcat 2019

Ferrari LaFerrari 2016

Ferrari Testarossa Coupé 1984

Ferrari 488 GTB 2016

Ferrari F40 1988

Ferrari 458 Italia 2009

Ferrari 488 Pista 2019

Ferrari FXX-K Evo 2018

Ferrari 458 Aranha 2011

Ford F-150 Raptor 2017

Ford Mustang GT 2015

Ford GT 2017

Ford Mustang BOSS 302 1969

Ford Mustang 1965

Ford Mustang Foxbody 1990

Ford Crown Victoria 2008

Ford Focus RS 2016

Ford Mustang GT Conversível 2019

Honda Civic Type-R 2000

Honda Civic Tipo R 2015

Honda NSX Tipo R 1992

Honda S2000 Edição final 2009

Infiniti Q60S 2017

Jaguar F-Type R Coupe 2016

Jaguar F-Type R Conversível 2019

Koenigsegg Regera 2016

Lamborghini Countach LPI 800-4 2021

Lamborghini Huracán LP580-2 2018

Lamborghini Aventador S 2018

25º Aniversário da Lamborghini Countach 1989

Lamborghini Murciélago SV 2010

Lamborghini Urus 2018

Lamborghini Huracán Performante 2018

Lamborghini Aventador SVJ Coupe 2019

Lamborghini Diablo SV 1995

Lamborghini Huracán LP580-2 Spyder 2018

Lamborghini Aventador S Roadster 2018

Lamborghini Aventador SVJ Roadster 2019

Lamborghini Aventador LP750-4 SV Roadster 2018

Lamborghini Huracán Performante Spyder 2018

Land Rover Range Rover Sport SVR 2015

Land Rover Defender 110 Double Cab Pickup 2015

Lotus Exige S 2006

Lotus Emira 2021

Mazda RX-7 Spirit R 2002

Mazda MX5 1996

Mazda RX-8 Spirit R (R3) 2011

Mazda MX5 2015

McLaren P1 2014

McLaren F1 1993

McLaren 570S 2015

Aranha McLaren 570S Spider 2018

McLaren 600LT 2018

McLaren P1 GTR 2015

Mercedes-Benz 190E 2.5-16 1988

Mercedes-AMG C 63 Coupe 2018

Mercedes-AMG G 63 2017

Mercedes-AMG GT S 2019

Mercedes-AMG A 45 2016

Mercedes-AMG GT R 2017

Mercedes-AMG GT S Roadster 2019

Mercedes-AMG C 63 Cabriolet 2018

Mercedes-AMG GT Black Series 2021

Mercúrio Cougar 1967

MINI John Cooper Works Countryman 2017

Mitsubishi Lancer Evolution IX 2007

Mitsubishi Lancer Evolution X 2008

Mitsubishi Eclipse GSX 1999

NISSAN GT-R Premium 2017

NISSAN Skyline GT-R V-Spec 1999

NISSAN 370Z Heritage Edition 2019

NISSAN Silvia K's 1998

NISSAN Z Protótipo 2022

NISSAN Silvia Spec-R Aero 2002

NISSAN Skyline GT-R V-Spec 1993

NISSAN 350Z 2008

NISSAN Skyline 2000 GT-R 1971

NISSAN Fairlady 240ZG 1971

NISSAN 180SX Tipo X 1996

NISSAN 370Z Nismo 2015

NISSAN GT-R Nismo 2017

Pagani Huayra BC 2017

Plymouth Cuda 1970

Polestar Polestar 1 2020

Pontiac Firebird 1977

Porsche 911 GT3 RS 2019

Porsche 911 Carrera RSR 2.8 1973

Porsche 918 Spyder 2015

Porsche 718 Cayman GTS 2018

Porsche 911 Carrera S 1997

Porsche 911 GT2 RS 2018

Porsche Panamera Turbo 2017

Porsche 911 Turbo S Série Exclusiva 2018

Porsche Boxster 718 Spyder 2020

Porsche 911 Carrera GTS 2018

Porsche 911 Turbo S Cabriolet Exclusivo 2018

Porsche 911 Targa 4 GTS 2018

Porsche 911 Carrera GTS Conversível 2018

Porsche Cayman GT4 2015

SRT Viper GTS 2014

SUBARU Impreza WRX STI 2006

SUBARU BRZ Premium 2014

SUBARU Impreza WRX STI 2010

Volkswagen Carocha 1963

Volkswagen Golf GTI 1976

Volkswagen Golf GTI Clubsport 2016

Volvo 242DL 1975

Volvo Amazon P130 1970

