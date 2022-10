Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Há dois anos, a EA anunciou seus planos de substituir o cliente Origin PC, e agora o novo aplicativo está finalmente começando a ser lançado.

Supostamente, é uma experiência muito mais leve e rápida com um design mais aerodinâmico.

A EA diz que o novo aplicativo, simplesmente chamado de EA app, será mais fácil de navegar e tem características sociais melhoradas.

Os jogadores agora poderão conectar sua conta com outras plataformas como Xbox, PlayStation e Steam - tornando o jogo cruzado muito mais fácil do que antes.

Uma identificação personalizada única continua encontrando amigos de forma simples, e você pode construir uma lista de amigos em plataforma cruzada que mostrará o que seus amigos estão jogando e se você puder pular dentro.

A EA assegura aos usuários existentes que a transição será fácil e que eles não perderão o acesso ao seu conteúdo, salva e instala jogos.

Sua lista de amigos de origem também será transferida automaticamente, facilitando a retomada de onde eles pararam.

Se você for um usuário Windows, o aplicativo EA está disponível para download no site da EA agora e os usuários Origem serão solicitados a fazer a transição no devido tempo.

Para usuários de Mac OS, Origin continua sendo o aplicativo de escolha e a EA não anunciou nenhuma mudança.

Em um post de blog sobre o aplicativo Mac, a EA disse: "Origin para Mac ainda é o lugar onde você pode acessar seus jogos". Conforme as coisas evoluírem, teremos mais informações para compartilhar nos próximos meses".

Escrito por Luke Baker.