Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Electronic Arts anunciou oficialmente o próximo jogo na série Need for Speed, confirmando que estará disponível para consoles e PCs da geração atual apenas a partir de 2 de dezembro de 2022.

Como vazado anteriormente, é chamado Need for Speed Unbound e apresenta uma saída estilística dos últimos jogos da franquia.

Ele vê o Criterion retornar à série após mais de uma década, e parece voltar um pouco às raízes do jogo com uma campanha de um jogador no mundo das corridas de rua ilegais.

O estilo de arte é baseado no grafitti de rua e parece que haverá elementos do último título completo Need for Speed do Criterion, Hot Pursuit, com perseguições policiais mais uma vez sendo a chave para a jogabilidade. Você joga com um corredor que está tentando ganhar The Grand - um desafio de corrida de rua na cidade de Lakeshore - mas haverá muitos obstáculos ao longo do caminho.

"A necessidade de Speed Unbound tem tudo a ver com auto-expressão, assumir riscos e perturbar o status quo apenas por ser você - através de seu estilo de corrida, construções únicas de carros, moda, música e muito mais", disse o diretor criativo do desenvolvedor, Kieran Crimmins.

"Estamos inspirados a criar um universo verdadeiramente autêntico onde os jogadores se vejam representados no jogo". A experiência visual de Unbound redefine a expectativa, com um novo estilo de arte signature que dá vida ao graffiti, intensifica a competição e cria ação indutora de adrenalina e de alta velocidade".

O rapper americano A$AP Rocky vai aparecer no jogo.

A necessidade de Speed Unbound estará disponível para PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC, com pré-encomendas a partir de 29 de novembro de 2022.

Escrito por Rik Henderson.