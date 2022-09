Como encontrar Ted Lasso e AFC Richmond na FIFA 23

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A FIFA 23 lança oficialmente na sexta-feira 30 de setembro de 2022, com alguns já tendo acesso antecipado ao jogo através da EA Play ou pré-encomenda a Edição Final.

Aqueles que estão apenas começando encontrarão alguns novos recursos e extras para se acostumar, incluindo a adição de Ted Lasso e sua equipe, AFC Richmond, do programa de sucesso Apple TV+ . No entanto, já nos perguntaram algumas vezes onde ele está escondido no jogo - alguns jogadores não conseguem encontrá-lo ou ao time para jogar como.

É por isso que elaboramos este guia rápido e fácil.

FIFA 23: Como jogar como Ted Lasso e AFC Richmond

Ted Lasso e toda a equipe do AFC Richmond estão disponíveis em vários modos de jogo no FIFA 23. Assim como itens temáticos no Ultimate Team e no estádio Nelson Road (que é baseado no Selhurst Park do Crystal Palace, pois é lá que o espetáculo é filmado. Mas eles não são tão fáceis de encontrar.

Veja aqui como selecioná-los.

Modo Carreira

Para ter Ted Lasso como seu gerente e jogar como AFC Richmond no modo Carreira, basta seguir estes passos.

Siga para "Carreira" em "Modos de Carreira" e inicie uma "Nova Carreira".

Clique em "Baixar mais recente" quando a tela de atualização do plantel aparecer. Se não houver atualização disponível, basta clicar em "Use Current Squads".

Na tela seguinte, clique em "Jogar como Gerente Real". Agora, no topo da próxima tela, role pela barra de países até chegar ao "Resto do Mundo".

Percorra os gerentes abaixo e Ted Lasso está disponível como a última opção, no canto inferior direito. Selecione-o e clique em "Avançar".

Seu time padrão de AFC Richmond aparecerá (você pode mudá-lo se quiser, para outro time ou para um clube personalizado). Clique em "Avançar".

Agora você precisa trocar o AFC Richmond para a liga de sua escolha. Escolha o clube que você quer trocar, selecione suas "Configurações de Carreira" na próxima tela e vá embora.

Infelizmente, enquanto você pode jogar como Ted Lasso em uma carreira de treinador e assumir o controle de seu time na tela, você não pode jogar como Roy Kent ou qualquer um dos jogadores do AFC Richmond em uma carreira de jogador.

Jogo rápido, Pro Clubs, Seasons

Você também pode jogar como AFC Richmond nos vários outros modos single-player e online, incluindo Quickplay, Pro Clubs e Seasons.

Ao selecionar sua equipe, você só precisa rolar o país para "Resto do Mundo" e lá você encontrará AFC Ricmond.

Escrito por Rik Henderson.