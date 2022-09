Você será capaz de jogar como Ted Lasso no FIFA 23? Parece que sim.

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Ted Lasso poderia estar chegando à FIFA 23 como um dos gerentes do jogo.

A conta oficial do programa no Twitter provocou que a liderança da série de grande sucesso da Apple TV+ tenha sido escaneada para inclusão em um jogo. Também foi revelado recentemente que o AFC Richmond - o clube fictício do programa - apareceu brevemente em uma lista no site da FIFA 23.

Reunindo essas pistas, há uma grande chance de que Jason Sudeikis como Ted Lasso apareça no próximo jogo EA Sports.

Cuidado, Mario! Você não é o único homem pixelizado com bigode que nunca sabe onde o tubo o está levando... pic.twitter.com/sDIS9VPDmh- Ted Lasso (@TedLasso) 20 de setembro de 2022

É um pouco irônico realmente, já que temos jogado como AFC Richmond no modo carreira no FIFA 22 desde que foi lançado no ano passado (quando não está moendo o Ultimate Team). Na verdade, nós até mencionamos isso em nossa revisão do jogo, pois ele introduziu a capacidade de criar sua própria equipe: "Naturalmente, isto significará que haverá muitos milhares de AFC Richmond por aí (sim, somos fãs de Ted Lasso também e foi nosso padrão imediato), mas por que não?" dissemos nós.

Agora parece que ele estará disponível por padrão.

O FIFA 23 será lançado em 30 de setembro de 2022 para Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4, PC, Stadia e Nintendo Switch.

Aqueles que pré-encomendarem a Edição Ultimate ou tiverem a assinatura EA Play poderão jogá-la três dias antes, a partir de 27 de setembro.

Escrito por Rik Henderson.