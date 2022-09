O Motive Studio confirma que está fazendo um jogo do Homem de Ferro para a EA

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O jogo Marvel da EA foi anunciado e, como alguns adivinharam, é baseado no Homem de Ferro.

Ele está sendo desenvolvido pelo Motive Studio - a equipe por trás do Star Wars: Squadrons and the forthcoming Dead Space remake - e será um jogo de ação para um único jogador, uma terceira pessoa - uma aventura de ação.

Liderando o projeto está Olivier Proulx, que também trabalhou nos excelentes Guardiões da Galáxia para a Square Enix: "É uma honra e um privilégio ter a oportunidade de fazer um videogame baseado em um dos mais icônicos super-heróis do entretenimento de hoje", disse ele.

"Temos uma grande oportunidade de criar uma história nova e única que podemos chamar de nossa". A Marvel está nos encorajando a criar algo novo. Temos muita liberdade, o que é muito envolvente para a equipe".

O jogo está em pré-produção, portanto, está longe de ser lançado. Duvidamos que veremos algo tangível por mais um ano, no mínimo - talvez um teaser no E3 2023. A EA promete nos manter atualizados à medida que o desenvolvimento avança.

De fato, é bastante incomum que um jogo seja anunciado tão cedo em sua programação. Entretanto, a especulação durante as comemorações da D23 Disney pode ter forçado a mão da Electronic Arts.

Mal podemos esperar para saber mais sobre o projeto e esperamos conseguir um mecânico voador melhor para um Tony Stark mais adequado do que no atual jogo dos Vingadores.

Escrito por Rik Henderson.