Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - FIFA 23 lançará em 30 de setembro de 2022 para Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4, e PC. Também estará disponível para Stadia e NIntendo Switch.

Você sabia, no entanto, que você pode jogá-lo mais cedo em muitas dessas plataformas?

Aqui lhe dizemos como obter acesso antecipado ao FIFA 23 no Xbox, PlayStation e PC.

Como jogar o FIFA 23 mais cedo

A EA disponibilizará o FIFA 23 com três dias de antecedência para aqueles que fizerem a pré-encomenda da Edição Final. Isso significa que, além dos bônus extras agregados com essa versão, você poderá começar a jogar FIFA 23 a partir de 27 de setembro de 2022.

Há outra maneira de obter acesso antecipado também, e você pode até já tê-lo sem saber.

Os membros doEA Play poderão baixar uma versão experimental de 10 horas do FIFA 23 no dia 27 de setembro. Ela permitirá que você jogue os modos de jogo antes de optar se você quer sair para a edição completa.

Além disso, a EA Play está incluída no Xbox Game Pass e no PC Game Pass. Portanto, se você assinar um dos dois, ou o Xbox Game Pass Ultimate, você poderá jogar o teste com 10 horas de duração limitada do FIFA 23 mais cedo.

Alternativamente, se você é proprietário de PS4 ou PS5, você pode assinar o EA Play separadamente e ainda ganhar acesso.

Uma assinatura de um mês da EA Play na PlayStation é de £3,99 / $4,99 / EUR3,99 por mês. Para isso, você também recebe 10% de desconto nos Pontos FIFA e outras compras digitais da EA.

FInalmente, os donos de PCs podem fazer um melhor - eles podem assinar o EA Play Pro por £14,99 / $14,99 / EUR14,99 por mês. Dessa forma, você recebe a versão completa Ultimate Edition do FIFA 23 sem custo extra, e joga a partir da mesma data de acesso antecipada.

Escrito por Rik Henderson.