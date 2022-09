O Sims 4 está indo permanentemente livre para jogar em outubro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se você tem vontade de mergulhar e criar uma casa digital, temos boas notícias, The Sims 4 estará livre para jogar a partir de 18 de outubro.

O jogo já existe desde 2014, então ousamos dizer que os fãs hardcore dos Sims já jogaram sua parte, mas para todos os outros, é o momento perfeito para dar uma chance.

Os Sims 4 serão gratuitos permanentemente no PC, Mac, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X.

Se você já comprou o jogo, poderá reivindicar o recém-lançado Desert Luxe Kit como um presente gratuito, que inclui móveis temáticos inspirados na paisagem do deserto do sudoeste.

Os membrosEA Play e EA Play Pro também recebem algum conteúdo bônus e poderão jogar com o Pacote de Expansão Get To Work e com o Pacote de Expansão Toddler Stuff.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Uma vez que a franquia Sims sempre confiou muito nos pacotes de expansão, mesmo nos dias antes da DLC se tornar comum, a mudança para um modelo free-to-play faz muito sentido.

Alguns suspeitam que esta mudança pode significar o fim do caminho para The Sims 4, mas não parece ser esse o caso.

Em um post de blog, a EA afirmou "nossa equipe está mais dedicada do que nunca a desenvolver novas e significativas experiências de The Sims 4 para nossos jogadores e continuaremos a desenvolver e lançar pacotes, kits e entregas Express de The Sims num futuro próximo".

Você poderá saber mais sobre o futuro do The Sims 4 durante a transmissão ao vivo do Behind The Sims Summit. Acontece no dia 18 de outubro através dos canais The Sims YouTube e Twitch.

Escrito por Luke Baker.