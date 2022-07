O Skate 4 é gratuito e não se chama Skate 4

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Os desenvolvedores do próximo jogo de skate realizaram uma transmissão ao vivo chamada "The Board Room" e revelaram algumas grandes novidades em torno do próximo título de skate.

Primeiro, a equipe quer que todos parem de chamá-lo de Skate 4, pois o jogo não é uma sequela ou uma prequela, mas uma experiência autônoma diferente dos jogos anteriores.

É apenas chamado de Skate, e será um jogo de serviço ao vivo que receberá anos de atualizações, adições de conteúdo e "quedas sazonais".

Para uma recepção mista, foi anunciado que o jogo será gratuito e apoiará o jogo e a progressão entre plataformas.

Haverá até mesmo uma versão móvel do jogo, unindo as plataformas PC, Playstation e Xbox.

Naturalmente, com um modelo de jogo livre vem microtransações a fim de monetizar o jogo, e os desenvolvedores optaram por abordar este front-on.

A fim de diminuir as preocupações, a Full Circle garantiu aos telespectadores que está implementando regras básicas rigorosas para a forma como a monetização é implementada.

Não haverá jogo pay-to-win alterando a mecânica, não haverá caixas de saque e não haverá áreas de mapas trancadas atrás de um paywall.

Houve menção de itens que podem ser desbloqueados através da jogabilidade, mas ainda não está claro se vamos ter um modo de história tradicional no novo título.

Também nos foi mostrado um vislumbre de alguma jogabilidade (pré-pré-pré-alfa) que mostrava áreas cooperativas de construção de skateparks, e foi dito que estes locais estão provando ser muito populares entre os jogadores de playtesters.

Ainda não há data de lançamento do jogo e os desenvolvedores estão insistindo que o jogo será lançado somente quando estiver pronto.

Se você, como nós, está morrendo de vontade de colocar suas mãos nele, há uma inscrição pública para fazer parte do teste pré-alfa do jogo neste verão - e se você quiser aprender mais, você pode conferir nossa característica na qual detalhamos tudo o que aprendemos até agora.

Escrito por Luke Baker.