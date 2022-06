A EA pode estar trabalhando em outro jogo da Marvel

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - De acordo com um comentarista da indústria, a EA pode estar trabalhando em um jogo não anunciado usando uma propriedade da Marvel, continuando a conquista dos quadrinhos e do gigante do cinema pelos jogos.

O jogo não é detalhado de forma alguma por Shpeshal_Nick, que diz ter sido informado por uma fonte que há um projeto em andamento, então ficamos completamente no escuro sobre que série ou personagem ele poderia estar se adaptando.

No entanto, é possível fazer um certo trabalho de adivinhação por processo de eliminação. Sabemos que personagens enormes como o Homem-Aranha, os Vingadores, Guardiões da Galáxia e Wolverine são todos cobertos por jogos que ou saíram ou são anunciados.

Isso ainda deixa uma quantidade absoluta de personagens autônomos que poderiam facilmente ser populares o suficiente para sustentar seus próprios jogos, desde o Homem de Ferro até o Capitão América, então é o palpite de qualquer um.

A EA tem provado que pode lidar com jogos licenciados recentemente, com o enorme sucesso do Star Wars Jedi: Fallen Order resultando em uma sequela, Survivor.

Por enquanto, porém, teremos que simplesmente manter um ouvido no chão, sem nenhuma palavra oficial vinda da Marvel ou da EA e sem expectativa de um anúncio iminente.

Escrito por Max Freeman-Mills.