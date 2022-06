Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Dice e EA revelaram a longa primeira temporada de novos conteúdos para o Battlefield 2042, seis meses depois de seu lançamento extremamente rochoso - Temporada 1: Zero Hora.

A temporada traz um novo conjunto de mapas nos Rockies canadenses, novas armas, veículos e um novo especialista para assumir o controle, embora haja o risco de que seja tarde demais para rescindir um jogo que ainda está lutando por jogadores.

No entanto, os dados há muito tempo têm um caminho com trailers, e a vitrine acima é certamente bombástica o suficiente, fazendo luz sobre os problemas que têm atormentado o jogo e levado seus desenvolvedores a voltarem para a mesa de desenho com uma série de grandes atualizações técnicas nos últimos meses.

Estas resultaram em uma atualização 1.0 recentemente implantada, mas a nova temporada de lançamento 9 de junho também adicionará um Passe de Batalha de 100 níveis para que os jogadores possam trabalhar com recompensas cosméticas e outros desbloqueios.

A nova especialista é Ewelina Lis, que traz um sofisticado lançador de foguetes que os jogadores podem controlar em primeira pessoa à medida que ela atira - permitindo-lhes potencialmente contornar as contra-medidas dos veículos como foguetes para realmente nivelar o campo de jogo.

Há uma nova besta para experimentar, também, com parafusos explosivos se você os quiser, ao lado de uma nova espingarda atiradora e um lança-granadas de fumaça. Dois novos helicópteros (um para cada facção) oferecem uma alternativa moderna e furtiva àqueles que já pudemos utilizar.

Escrito por Max Freeman-Mills.