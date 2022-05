Rumores, detalhes e o que sabemos até agora da EA Sports UFC 5

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A EA Sports lançou pela última vez um jogo UFC no outono de 2020 - o UFC 4 - portanto, uma nova partida está um pouco atrasada.

No entanto, provavelmente você terá que esperar um pouco mais, pois não há sinal de um em 2022. Em vez disso, rumores e um e-mail vazado apontam para o próximo ano para uma nova sequência na série de artes marciais mistas.

Aqui está tudo o que sabemos até agora sobre a EA Sports UFC 5.

Anteriormente pensava-se que o desenvolvimento da série de jogos UFC, EA Vancouver, tinha mudado sua atenção para uma reinicialização dos jogos de boxe Fight Night. Isso significava que um UFC 5 teria esperado mais tempo ainda.

Entretanto, o renomado escritor de jogos Tom Henderson revelou no Twitter que a equipe apertou o botão de pausa no Fight Night para voltar sua atenção para o Ultimate Fighting Championship.

Além disso, ele afirmou ter ouvido que o jogo será lançado no verão de 2023.

O UFC 5 é o verão 23, creio eu.



Um reinício da Fight Night teve que ser *pausado* para ele https://t.co/qJNmCBY00N-- Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) 10 de maio de 2022

É claro que isto é apenas especulação no momento, mas faz sentido, especialmente dado o intervalo entre os jogos terá atingido três anos até lá. E, é altamente provável que haja um limite de tempo para a licença que a EA detém com o UFC.

Além das afirmações de Henderson acima, a VGC supostamente viu um e-mail interno enviado ao pessoal da EA Canada que faz referência ao UFC 5 e à decisão de suspender o desenvolvimento na Fight Night: "Estamos muito entusiasmados com o UFC 5 e... queremos eliminar a divisão de foco que vários membros de nossa equipe de liderança tiveram no passado para que possamos nos concentrar apenas na entrega da migração e do UFC 5 com alta qualidade", supostamente disse ele.

O desenvolvimento da Fight Night continuará depois que o UFC 5 for concluído.

Considerando que o jogo está longe de ser oficial ainda, não sabemos para que plataformas ele será lançado. Entretanto, como não é esperado até pelo menos 2023, não ficaríamos surpresos se a EA decidisse se concentrar apenas nos formatos de geração atual. Então isso será PS5, Xbox Series X/S e PC.

Atualizaremos com mais rumores e quaisquer detalhes concretos à medida que eles surgirem.

