EA supostamente em negociações de compra com a Apple, Amazon e Disney

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A EA está alegadamente à venda.

Diz-se que está interessada em uma fusão ou mesmo em uma compra completa, tendo sido realizadas conversações com potenciais novos proprietários, incluindo Apple, Amazon e Disney.

Entretanto, é a Comcast que supostamente emergiu como a primeira colocada nos últimos tempos. Segundo o site de notícias Puck, o proprietário da NBC-Universal nos Estados Unidos e da Sky no Reino Unido propôs uma fusão com a EA que teria visto a Comcast CEO, Brian Roberts, tornar-se o acionista majoritário da principal editora de jogos.

"Os termos gerais da proposta, que advogados e banqueiros de ambos os lados negociaram durante várias semanas, teriam visto a família Roberts assumir o controle majoritário da entidade combinada", escreve ela. Embora ela também alega que o acordo foi recusado nas últimas semanas devido a "discordâncias sobre preço e estrutura".

Isso não significa que a Comcast não voltará à mesa de negociações no futuro, ou que a EA não buscará acordos com outras partes".

As fusões e aquisições são um tópico quente na indústria de jogos no momento, com a proposta da Microsoft de compra da Activision-Blizzard e a aquisição da Bungie pela Sony, ambas sendo avaliadas atualmente por autoridades reguladoras.

Mesmo a maior rival da EA, a Ubisoft, está alegadamente procurando um comprador ou um parceiro financeiro importante à medida que a indústria continua a se consolidar.

Melhores ofertas PlayStation para o Amazon Prime Day 2021: Jogos PS5 e PS4, acessórios e muito mais Por Rik Henderson · 23 Maio 2022

Escrito por Rik Henderson.