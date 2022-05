Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Jedi da Respawn Entertainment's Star Wars: Fallen Order foi uma jóia um pouco inesperada quando chegou no final de 2019, misturando combate desafiador e mecânica tipo Souls com o vibrante mundo de Star Wars.

Agora, alguns anos depois, sabemos que uma seqüência está a caminho, embora sem um título ainda anunciado. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Star Wars Jedi 2.

A EA anunciou que a seqüência da Fallen Order estava em andamento na Respawn Entertainment em janeiro de 2022, com o diretor do primeiro jogo, Stig Asmussen, voltando a liderar o time novamente.

O diretor de jogos Stig Asmussen e sua equipe já estão trabalhando no próximo jogo Star Wars Jedi, e um novo FPS comandado pelo diretor de jogos Peter Hirschmann está em andamento.



Além disso, a Respawn fará parceria com @bitreactor , para produzir um novo jogo de estratégia do Star Wars - EA Star Wars (@EAStarWars) 25 de janeiro de 2022

Não ouvimos muito mais sobre o jogo de fontes oficiais desde então, mas rumores em maio de 2022 sugeriam fortemente que o jogo teria um novo subtítulo, fazendo do Jedi o elemento de nome recorrente e abandonando "Fallen Order".

O atual precursor é aparentemente o Star Wars Jedi: Survivor, de acordo com o jornalista da indústria Jeff Grubb, então esse poderia ser o nome para o qual estamos nos dirigindo.

No mesmo relatório, Grubb disse que espera que o Jedi 2 saia em 2023, e isso se alinha com o fato de ainda não termos visto um vislumbre da jogabilidade do jogo, ou mesmo alguns ainda mostrando seu aspecto e sensação.

Fallen Order foi um grande jogo, mas lançado com sua justa parcela de problemas técnicos e de desempenho que levaram a alguns momentos um pouco corpulentos em consoles de gerações mais antigas. Uma versão subseqüente da próxima geração para PS5 e Xbox Series X demonstrou como o hardware é muito mais capaz de lidar com isso.

Felizmente, desta vez, os consoles mais antigos não serão um problema - tem sido muito divulgado que o próximo jogo da série Jedi será apenas da próxima geração, vindo exclusivamente para o PS5, Xbox Series X/S e PC.

Isto faria muito sentido, já que em 2023 a PlayStation 4 terá basicamente uma década, por isso estamos entusiasmados em ver o que a Respawn pode fazer quando está visando apenas consoles mais novos.

Com a admissão inicial de que se trata de especulação, supomos que a Respawn não rasgará o livro de regras após o sucesso da Fallen Order, quando se trata da jogabilidade de uma sequela.

Portanto, você pode esperar um combate mais apertado, baseado em sabres de luz que recompensa a paciência e a precisão, juntamente com um sistema de experiência que o colocará de volta se você morrer entre pontos de controle.

Também imaginamos que o uso extensivo de poderes de força retornará, já que o primeiro jogo o viu reunindo uma série dessas habilidades ao desbloquear memórias suprimidas do treinamento de Cal ao longo da história.

As melhores partes do Fallen Order permitem que você explore áreas do mapa ligeiramente mais abertas em seu próprio tempo para encontrar caminhos secretos e novas rotas, então também esperamos que o salto para os consoles da próxima geração permita que o Respawn se expanda nestas áreas e tenha alguns mundos centrais ainda maiores.

A Ordem Caída terminou com Cal mal escapando de Darth Vader em seu pleno poder malévolo, depois que Trilla foi morta pelo Senhor Sith por sua falha em cuidar de Cal em si.

Foi um final impactante que também viu Cal efetivamente recuperar seu status de Jedi completo, por isso imaginamos que a caça do Império ao usuário renegado da força renegada terá aumentado consideravelmente na seqüência.

Isto pode significar que teremos uma história de gato e rato, mas também estamos interessados em saber como as coisas podem interagir com a linha do tempo que está sendo escrita pelo programa de TV Obi-Wan Kenobi, que aparentemente teve que se certificar de que não contradizia a história do jogo.

Escrito por Max Freeman-Mills.