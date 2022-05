A EA confirma que a FIFA será renomeada EA Sports FC

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Finalmente foi confirmado que a EA está retirando o nome FIFA de sua principal série de jogos de futebol (ou futebol), que será renomeada EA Sports FC.

A mudança foi detalhada em uma longa peça do The New York Times, então confirmada pela própria EA, mas ainda há muitas perguntas a serem respondidas sobre quais gostos de jogadores e clubes serão incluídos oficialmente no jogo.

A informação chave para a maioria dos torcedores é que parece que a grande maioria dos clubes ainda irá provavelmente acabar oficialmente na FIFA, dados os acordos que tem em vigor com organizações como a Premier League no Reino Unido e a Champions League.

Afinal, entre ligas individuais, a UEFA e outros organismos do futebol, o quadro dos direitos é incrivelmente complexo. Se isto significa que um rival como a série eFootball (ex-PES) da Konami, nascida de um esboço, irá adquirir uma parceria com a própria FIFA, ainda não se sabe.

A divisão entre a EA e a FIFA depois de 20 anos de parceria tem sido rumorada durante meses depois de relatos de que a FIFA estava exigindo uma duplicação de seus honorários junto com uma marca cada vez mais proeminente, algo que a EA poderia ter visto como diluindo sua própria posição.

Entretanto, isso significa que eventos como a Copa do Mundo da FIFA presumivelmente não estarão nos jogos da EA Sports FC quando eles acontecerem, o que a EA terá aceito neste momento.

FIFA 23 será, portanto, a última entrada com a marca FIFA, dado que o acordo em andamento ainda vai até depois do Qatar 2022, portanto, uma vez que esse jogo sair, teremos que nos preparar para uma nova era.

Escrito por Max Freeman-Mills.