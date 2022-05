Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A EA anunciou uma parceria com a Middle-earth Enterprises para desenvolver um novo jogo gratuito Lord of the Rings para celulares.

O Senhor dos Anéis: Heroes of Middle-earth será um RPG colecionável oferecendo uma "experiência sócio-competitiva". Está sendo desenvolvido meu Capital Games, o estúdio por trás de Star Wars: Galaxy of Heroes - um RPG similar de construção de esquadrões para iOS e Android.

"Estamos incrivelmente entusiasmados em fazer parceria com a Middle-earth Enterprises na próxima geração de RPG móvel", disse o vice-presidente de RPG móvel da EA, Malachi Boyle.

"A equipe está cheia de fãs de O Senhor dos Anéis e O Hobbit e a cada dia eles reúnem sua tremenda paixão e talento para proporcionar uma experiência autêntica para os jogadores".

Ainda não foi revelado muito sobre o jogo, embora Boyle tenha revelado que ele apresentará personagens de todos os livros de JRR Tokien: "A combinação de gráficos de alta fidelidade, animações cinematográficas e arte estilizada mergulha os jogadores na fantasia da Terra Média, onde eles irão frente a frente com seus personagens favoritos".

Um teste beta limitado começará neste verão em uma região atualmente não anunciada. Ainda não há detalhes sobre um calendário de lançamento completo.

O outro jogo da Capital, Galaxy of Heroes, está disponível agora na Apple App Store e no Google Play.

Escrito por Rik Henderson.