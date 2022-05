Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A EA introduziu o suporte de jogo cruzado ao FIFA 22 como parte de um teste. No entanto, há várias advertências para seu uso.

Para começar, somente jogadores do PS5, Xbox Series X/S e Google Stadia podem participar do teste. E, isto se aplica apenas às Estações Online e Amistosos Online - não às partidas do Ultimate Team.

Ainda assim, é uma característica que tem sido solicitada há muitos anos e, embora exclua os proprietários de PCs, PS4 e Xbox One, pelo menos alguns em plataformas diferentes podem agora jogar uns contra os outros.

Você pode optar por entrar e sair do jogo cruzado apertando o botão R2 na tela do menu principal e pressionando o botão que aparece na parte inferior da tela (quadrado para PS5, por exemplo). Ele é ativado como padrão.

Você também pode notar que sua lista de amigos jogáveis se expandiu, pois inclui aqueles em outras plataformas.

Pensa-se que o teste da EA Sports no FIFA 22 está sendo executado em preparação para a implementação completa no FIFA 23. No entanto, não esperamos que ele se expanda para outras máquinas, devido a restrições ou mesmo vantagens injustas que elas possam oferecer.

A comunidade de jogadores do FIFA 22 também cresceu, com os membros do PS Plus recebendo o jogo de graça nos últimos dias. Certifique-se de pegar sua cópia e um pacote de jogador grátis, se estiver.

