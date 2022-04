Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A próxima seqüência do Star Wars Jedi: Fallen Order pode saltar os consoles da velha geração e aderir apenas a hardware e PCs mais novos, de acordo com um leaker experiente da indústria.

Sabemos que o jogo está chegando depois que a EA o anunciou em janeiro de 2022, mas não conseguimos nenhuma data de lançamento do título, e o analista Jeff Grubb diz que ele não sairá antes de 2023.

Essa também é uma das principais razões pelas quais abandonar consoles mais antigos pode ser mais palatável para a editora EA, já que cada vez mais consoles PlayStation 5 e Xbox Series X/S estão encontrando seu caminho para dentro de casa a cada dia.

Falando em seu próprio programa e como relatado pela VGC, Grubb disse que o jogo teria como alvo consoles e PCs de nova geração e, portanto, seria capaz de colocar a barra muito mais alta graficamente. Isso é interessante dado que o primeiro jogo lançado com alguns problemas de desempenho no Xbox One e PS4.

Grubb fez algumas outras afirmações interessantes, incluindo que o jogo vai abandonar a parte "Fallen Order" de seu título, embora não saibamos se ele vai substituí-los por algo mais ou apenas ir para Star Wars Jedi 2 (o que soa um pouco genérico para nossos ouvidos).

De qualquer forma, dada a recepção positiva que o primeiro jogo teve, provavelmente será um que as pessoas prestarão atenção quando seu desenvolvedor, Respawn Entertainment, estiver pronto para desvendá-lo adequadamente.

Escrito por Max Freeman-Mills.