Apex Legends recebe versões PS5 e Xbox Series X/S na atualização mais recente

(Pocket-lint) - A Respawn Entertainment finalmente conseguiu dar aos jogadores de console de Apex Legends algumas notícias que estavam esperando, na forma de versões de última geração do jogo, como parte de seu último patch.

A mudança significará que os jogadores em hardware mais recente poderão aproveitar resoluções mais altas (4K no caso do PS5 e Xbox Series X), distâncias de visualização mais longas e mais detalhes em seus ambientes, de acordo com a Respawn.

O evento Warriors Collection trará versões de última geração de Apex Legends para PS5 e XSX!



Jogadores do PlayStation: confira as informações abaixo para saber como atualizar seu jogo

Jogadores do Xbox: nenhuma ação é necessária. O Apex será atualizado via Smart Delivery.



O jogo também adicionará HDR à sua casa do leme, e as sombras também serão aprimoradas para uma aparência mais de alta fidelidade, embora mais mudanças também estejam chegando.

Nas atualizações subsequentes, o Apex Legends na próxima geração adicionará suporte de 120Hz para taxas de quadros super altas em telas compatíveis, bem como suporte para os gatilhos e haptics adaptáveis do DualSense no PS5. Mais melhorias visuais e de áudio também chegarão, de acordo com a postagem no blog da Respawn sobre a atualização, que você pode ler na íntegra aqui .

Os proprietários do Xbox devem encontrar suas atualizações de jogos automaticamente, enquanto os proprietários do PS5 terão que reinstalar a versão correta, o que pode ser um pouco complicado. De qualquer forma, a atualização será lançada hoje, 29 de março, então você poderá conferir a nova versão do jogo mais bonita agora.

Há também uma série de mudanças na jogabilidade, incluindo modos de tempo limitado para permitir que você desbloqueie skins, um novo mapa de Arena chamado Drop-Off e o retorno do modo de controle 9v9 do jogo.

