Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A EA e a Dice anunciaram que a primeira temporada do novo conteúdo do Battlefield 2042 será adiada para o "início do verão", a fim de liberar mais tempo de desenvolvimento para corrigir problemas com o jogo e trazer recursos que a comunidade tem pedindo vocalmente.

O atraso não é totalmente definitivo, já que não tínhamos uma data de lançamento para novos conteúdos em primeiro lugar. Esse conteúdo foi amplamente antecipado para chegar no início de março e agora é improvável que apareça antes de maio, no mínimo.

Em uma postagem no blog que acompanha a notícia , que foi divulgada pouco antes dos ganhos trimestrais da EA chamarem os investidores, a equipe de Battlefield diz que revisará a forma como se comunica com os jogadores para garantir que atualizações frequentes sejam emitidas sobre quais mudanças e ajustes estão chegando.

Isso segue um período de aproximadamente seis semanas durante o qual houve muito poucas atualizações sobre o que pode ser esperado. Ele começará, em teoria, quando a próxima atualização do jogo mudar o layout do placar. Outras mudanças que estão chegando incluem a chegada do bate-papo por voz no jogo e um sistema de perfil de jogador mais detalhado.

Aqueles que compraram o acesso ao Year One Pass como parte de uma edição deluxe do jogo receberão um pequeno pacote de conteúdo de cosméticos no jogo como um pedido de desculpas pelo atraso, o post também confirma. Se o suficiente pode mudar para ajudar o jogo a atrair de volta alguns dos muitos jogadores que perdeu, ainda não se sabe.

Escrito por Max Freeman-Mills.