Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Electronic Arts confirmou que três novos jogos de Star Wars estão sendo desenvolvidos e/ou produzidos pela Respawn Entertainment, o estúdio interno por trás de Titanfall, Apex Legends e Star Wars Jedi: Fallen Order.

A primeira é uma sequência muito comentada da excelente aventura de ação para um jogador do estúdio. O segundo é um jogo de tiro em primeira pessoa totalmente novo (ou seja, não Battlefront). E o terceiro é um jogo de estratégia.

Ainda não temos títulos.

Estamos empolgados em anunciar TRÊS novos jogos de Star Wars oficialmente em desenvolvimento pela @Respawn . Leia mais e repasse o que aprendeu: https://t.co/pKZFHqDA1W pic.twitter.com/n1byCzaDtL — EA Star Wars (@EAStarWars) 25 de janeiro de 2022

“O diretor do jogo Stig Asmussen e sua equipe no estúdio já estão trabalhando no próximo jogo da série de ação e aventura Star Wars Jedi, e se juntam a duas novas equipes trabalhando para oferecer experiências de jogabilidade únicas adicionais de Star Wars em vários gêneros”, disse a EA. em uma postagem de blog.

"Liderando o desenvolvimento do novo jogo de tiro em primeira pessoa Star Wars da Respawn está Peter Hirschmann, diretor de jogos da Respawn, que tem uma longa e bem-sucedida história com a franquia Star Wars. O terceiro título é um jogo de estratégia Star Wars desenvolvido através de um colaboração de produção com o recém-formado estúdio Bit Reactor, dirigido pelo veterano da indústria de jogos Greg Foerstch.

"A Respawn produzirá o novo jogo de estratégia Star Wars enquanto Bit Reactor lidera o desenvolvimento do título."

Obtenha preços inacreditáveis em jogos digitais como FIFA 22 no Gamivo Por Pocket-lint International Promotion · 13 Outubro 2021 Esta loja brilhante tem chaves digitais à venda para todos os maiores jogos.

Hirschmann também atuou como produtor executivo em Star Wars: Battlefront, mas deu a entender que o novo FPS terá uma campanha single-player: "Trabalhar com a Lucasfilm Games em um novo FPS na galáxia Star Wars é um sonho tornado realidade para mim, pois este é uma história que sempre quis contar", disse.

O trabalho começou nos três jogos, mas não esperamos ver muito até o final deste ano, pelo menos.

Escrito por Rik Henderson.