(Pocket-lint) - A EA respondeu à recente onda de hacks de contas de alto nível no FIFA 22 Ultimate Team , citando 'erro humano' em sua equipe de experiência do cliente como a razão por trás dos problemas.

A empresa pediu desculpas pelos comprometimentos da conta em um comunicado oficial , que ocorre depois que muitos dos streamers mais populares do FIFA 22 - incluindo NickRTFM, Bateson87, Trymacs, NarcoinsFC e FUT Donkey - encontraram suas contas sem moedas no jogo e seus detalhes pessoais expostos. .

De acordo com a investigação interna da EA, todas as contas foram acessadas por hackers que exploraram o processo de recuperação de contas em um chat ao vivo.

"Nas últimas semanas, tomamos conhecimento de relatos de que contas de jogadores de alto nível estão sendo alvo de invasão. Por meio de nossa investigação inicial, podemos confirmar que várias contas foram comprometidas por meio de técnicas de phishing", disse o comunicado. lê.

"Utilizando ameaças e outros métodos de 'engenharia social', indivíduos agindo maliciosamente foram capazes de explorar o erro humano dentro de nossa equipe de experiência do cliente e ignorar a autenticação de dois fatores para obter acesso a outras contas de jogadores."

Em resposta aos erros, a EA também anunciou uma série de novas etapas de segurança para evitar problemas semelhantes de hackers no futuro.

Os Conselheiros da EA envolvidos com as contas dos jogadores devem receber retreinamento e treinamento adicional da equipe, de acordo com a empresa, que envolverá uma ênfase específica na segurança da conta e nas técnicas de phishing.

Se uma alteração de e-mail for solicitada por meio do bate-papo ao vivo, isso também exigirá aprovação gerencial obrigatória da equipe do EA Advisor, com verificação adicional da propriedade da conta também sugerida pela empresa.

Embora essas mudanças sejam naturalmente bem-vindas, a comunidade FIFA - impulsionada pelos streamers de alto perfil cujas contas foram comprometidas - também expressou sua frustração com as mudanças que chegaram tarde demais.

Um streamer, Nick - RunTheFUTMarket, afirmou que sua identidade agora está sendo usada para solicitar crédito por causa dos problemas, enquanto outro, @NarcoinsFC , sugeriu que usuários de alto perfil estavam alertando a EA sobre problemas antes dos hacks.

Ótima resposta em relação às contas, mas tirando as moedas da FIFA agora alguém está solicitando crédito em meu nome porque meus dados pessoais vazaram, não gostaria que isso acontecesse com as outras 49 contas — Nick (@NickRTFM) 11 de janeiro de 2022

Em suma, é outro episódio turbulento para a EA em seu relacionamento com a comunidade - um que também foi abalado no ano passado durante o escândalo #EAGate , no qual os funcionários da EA foram investigados por vender cartões no jogo por dinheiro do mundo real. como a discussão viral sobre o 'verdadeiro custo' de construir um Ultimate Team .

Desta vez, a empresa parece estar fazendo algumas mudanças significativas na privacidade do usuário, o que só pode ser positivo para a comunidade.

Com problemas bastante consistentes surgindo em seu modo de jogo Ultimate Team, porém, é justo ponderar qual será o próximo problema para a EA.

