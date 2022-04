Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Depois do que pareceu uma vida inteira de rumores e falsas partidas, a EA finalmente confirmou que está trabalhando em um novo título de Skate no evento EA Play, em junho de 2020. Este será o primeiro jogo novo na franquia Skate desde o Skate 3, em 2010.

Os jogos de skate têm um culto semelhante ao dos skatistas e não skatistas. Embora o Skate 3 tenha tido sucesso no lançamento inicial, ele viu um grande renascimento quando o gigante do YouTube, PewDiePie, ficou obcecado com a física de ragdoll do jogo.

Mais recentemente, vimos uma variedade de jogos de skate serem lançados, incluindo remasterizadores de Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2, Skater XL e Session. Com o skate fazendo sua estréia olímpica em Tóquio 2020, este parece ser o momento ideal para que a série faça seu retorno.

Reunimos todos os detalhes, e aqui está tudo o que sabemos sobre o Skate 4 até o momento.

Não houve anúncios oficiais a respeito da data de lançamento do Skate 4.

Durante a revelação inicial, foi dito que o jogo estava muito cedo em desenvolvimento. Além do anúncio de que o Skate 4 está acontecendo, muito pouco foi revelado e ainda não vimos nenhuma filmagem de jogabilidade.

Uma página no site do desenvolvedor ainda mostra várias vagas de trabalho para a equipe de desenvolvimento do Skate, sugerindo que o jogo está muito longe de ser concluído.

Durante o 3º trimestre de 2022, o CEO da EA, Andrew Wilson, afirmou que o jogo será "lançado em breve", e não ouvimos muito mais por um tempo. No final de março de 2022, o leaker experiente Tom Henderson revelou que o jogo estava em teste há um bom tempo, indicando que uma revelação poderia não estar muito distante:

Uma pequena atualização aqui.



Desde então, várias pessoas se aproximaram e disseram que o playtesting já vem sendo feito há meses!



Talvez a API de origem indique que algo mais poderia estar acontecendo? https://t.co/kZLHb0Pswr-- Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) 26 de março de 2022

Em abril de 2022, o Jeff Grubb da VentureBeat avistou algumas imagens vazadas que foram postadas em uma conta do queimador em Odysee. Ele nos deu um rápido vislumbre de alguma jogabilidade pré-alfa.

Esta é uma filmagem de Skate 4 pré-alfa. Isto está de acordo com o que ouvi de várias pessoas sobre onde está o jogo. Eles estão tentando se sentir bem, o que é provavelmente o aspecto mais importante de um jogo de Skate. https://t.co/AXNV2Agk6z pic.twitter.com/nUINhghxLg- Jeff Grubb (@JeffGrubb) 20 de abril de 2022

Você pode ver que o jogo ainda está em seus estágios iniciais, mas Grubb diz que os desenvolvedores estão se concentrando primeiro na mecânica de jogo, sem dúvida o aspecto mais importante de um jogo de skate. Este vazamento não indica necessariamente que ele sairá em breve, e você pode ver claramente que há muito trabalho a ser feito.

Nossa previsão é que o jogo seja um lançamento no final de 2022 ou 2023, no mínimo.

Embora não exista atualmente um trailer para o Skate 4, recebemos dois vídeos teaser do desenvolvedor.

O primeiro vídeo foi o próprio anúncio na EA Play 2020. É um pequeno vídeo que essencialmente só confirma que o Skate 4 é uma coisa sem revelar muito mais.

O próximo vislumbre veio cerca de um ano depois. Mais uma vez, um vídeo rápido sem imagens de gameplay, mas desta vez com membros influentes da comunidade de skate, como Garrett Ginner e Atiba Jefferson, reagindo à jogabilidade. Também temos algumas imagens que nos mostram alguma ação de captura de movimento e a mensagem geral é "seja paciente, estamos trabalhando nisso".

Não se falou muito até agora sobre quais plataformas podemos esperar que o Skate 4 chegue, com uma notável exceção:

Isso mesmo, pela primeira vez na história da franquia Skate, o novo título virá para o PC.

Dada a história centrada no console do jogo, esperamos ver o Skate 4 pousar no Xbox series X e S junto com o Playstation 5 no mínimo.

Em janeiro de 2021, a EA confirmou que havia criado uma nova equipe de desenvolvimento para trabalhar no Skate 4 chamada Full Circle. O novo estúdio está baseado em Vancouver junto com a EA Sports e a Respawn Entertainment.

Olá! Sim, ainda estamos trabalhando no próximo Skate e formamos oficialmente um estúdio para provar isso! https://t.co/Ha1Zf9omyI pic.twitter.com/2M3WNvzBxb- skate. (@skateEA) 27 de janeiro de 2021

O gerente geral do Full Circle é Daniel McCulloch, anteriormente GM do Xbox Live para a Microsoft. Ele disse "Os fãs desejavam que Skate voltasse a existir, e nós queremos que eles se sintam envolvidos no processo desde o desenvolvimento até o lançamento do jogo e mais além", ele continuou "Nós somos todos sobre nos divertir e fazer grandes jogos que as pessoas querem jogar com seus amigos".

Escrito por Luke Baker.