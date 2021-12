Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Depois do que pareceu uma vida inteira de rumores e falsos começos, a EA finalmente confirmou que estão trabalhando em um novo título de Skate no evento EA Play em junho de 2020. Este será o primeiro novo jogo da franquia Skate desde Skate 3 em 2010 .

Os jogos de skate têm seguidores cult, tanto de skatistas quanto de não skatistas. Embora o Skate 3 tenha tido um sucesso mediano no lançamento inicial, ele teve um grande renascimento quando o gigante do YouTube , PewDiePie, ficou obcecado com a física ragdoll do jogo.

Mais recentemente, vimos uma variedade de jogos de skate serem lançados, incluindo remasterizações de Tony Hawks Pro Skater 1 e 2, Skater XL e Session. Com o skate fazendo sua estreia olímpica em Tóquio 2020 , este parece ser o momento ideal para a série retornar.

Reunimos todos os detalhes e aqui está tudo o que sabemos sobre o Skate 4 até agora.

Não houve nenhum anúncio oficial sobre a data de lançamento do Skate 4.

Durante a revelação inicial, foi dito que o jogo estava em desenvolvimento muito cedo. Além do anúncio de que o Skate 4 está acontecendo, muito pouco foi revelado e ainda não vimos nenhuma filmagem do jogo.

Uma página no site do desenvolvedor ainda mostra várias vagas de emprego para a equipe de desenvolvimento do Skate, sugerindo que o jogo está muito longe de ser concluído.

Com base nisso, esperamos que o jogo seja lançado no final de 2022 ou 2023, no mínimo.

Embora atualmente não haja um trailer de Skate 4, recebemos dois vídeos teaser do desenvolvedor.

O primeiro vídeo foi o próprio anúncio na EA Play 2020. É um pequeno vídeo que essencialmente apenas confirma que o Skate 4 é uma coisa sem revelar muito mais.

O próximo vislumbre aconteceu um ano depois. Mais uma vez, um vídeo rápido sem imagens do jogo, mas desta vez apresentando membros influentes da comunidade do skate, como Garrett Ginner e Atiba Jefferson, reagindo ao jogo. Também tiramos algumas fotos mostrando alguma ação de captura de movimento e a mensagem geral é seja paciente, estamos trabalhando nisso.

Não foi dito muito até agora sobre em quais plataformas podemos esperar que o Skate 4 chegue, com uma notável exceção:

É isso mesmo, pela primeira vez na história da franquia Skate, o novo título chegará ao PC.

Dada a história centrada no console do jogo, esperamos ver o Skate 4 pousar na série X e S do Xbox junto com o Playstation 5, no mínimo.

Em janeiro de 2021, a EA confirmou que havia criado uma nova equipe de desenvolvimento para trabalhar no Skate 4 chamada Full Circle. O novo estúdio é baseado em Vancouver ao lado da EA Sports e Respawn Entertainment.

Oi! Sim, ainda estamos trabalhando no próximo Skate e oficialmente formamos um estúdio para provar isso! https://t.co/Ha1Zf9omyI pic.twitter.com/2M3WNvzBxb - patim. (@skateEA) 27 de janeiro de 2021

O gerente geral da Full Circle é Daniel McCulloch, anteriormente gerente geral do Xbox Live para a Microsoft. Ele disse: "Os fãs queriam que o Skate voltasse a existir e queremos que eles se sintam envolvidos no processo, desde o desenvolvimento até o lançamento do jogo e muito mais", continuou ele. seus amigos."