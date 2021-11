Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Battlefield 2042 está aqui, e embora seu lançamento tenha sido um pouco desafiador, ainda há um grande número de jogadores afundando nas horas para obter novas armas e melhorar o jogo.

Estivemos bem no meio deles, experimentando todos os seus modos e mapas e melhorando o tempo todo, e com uma vasta experiência em jogos de Battlefield anteriores, reunimos aqui algumas dicas e truques para você, que devem ajudar conforme você se acostuma com o jogo. Confira abaixo!

Enquanto as atualizações e patches estão melhorando as coisas o tempo todo, o tiroteio no lançamento no Battlefield 2042 é um pouco instável em alguns lugares, com algumas armas parecendo um pouco estranhas e a precisão frequentemente inconsistente. No entanto, descobrimos que, para iniciantes, a classe SMG é a melhor opção.

Essas armas, especialmente quando você destrava a PP-29 dominante, oferecem baixo recuo e podem fazer a transição rápida de corrida para tiro, o que as torna um ótimo lugar para começar. Você pode diversificar muito rapidamente, é claro, e mudar conforme a situação exigir, mas para obter algumas lutas que não frustrem sob seu comando, um SMG é sua melhor aposta agora.

No entanto, mesmo quando você tem algumas armas de que gosta, BF2042 leva algum tempo para se acostumar, especialmente se você for novo na série. Existem muitos mecanismos de movimento, dispositivos e armas para experimentar e 10 especialistas com diferentes habilidades para misturar neles.

Recomendamos que você participe de partidas solo ou co-op contra bots de vez em quando se estiver pensando em tentar algo novo - você terá um ambiente mais relaxado para fazer isso e poderá realmente experimentar sem custar à sua equipe ou sendo atacado por jogadores irreais. Além disso, com o nivelamento de arma ativado no momento da escrita, é uma ótima maneira de desbloquear alguns acessórios antes de levar uma arma para a batalha online completa.

Se as armas exigem um pouco de prática, os veículos são ainda mais desafiadores - em particular as opções aéreas, como jatos e helicópteros. Novamente, nós realmente recomendamos que você pule em um servidor solo e pegue alguns deles sem ter que pegá-los nos primeiros 0,01 segundos de um jogo e tente voar por aí.

Embora os controles sejam um pouco complexos em comparação com algo como Call of Duty Warzone , eles oferecem bastante controle e, se você se familiarizar com eles, se tornará um grande trunfo para qualquer equipe em que entrar.

Respawning em BF2042, como a maioria dos jogos Battlefield antes dele, pode ser um assunto delicado. Esteja você jogando Conquest, Breakthrough ou outros modos no Portal, você vai querer chegar perto da ação desovando perto de uma luta, mas não tão perto a ponto de morrer instantaneamente ao chegar.

Gostamos de usar Spawn Beacons, que você desbloqueia no nível 16, para ter um pouco mais de controle e direcionar nosso esquadrão para um local perto da batalha, mas não muito perto. No entanto, ocasionalmente desova mais para trás, a fim de disparar em um grande flanco, ou para sentar e atirar, também vale a pena considerar.

Amamos o sistema Plus, a personalização de armas do BF2042, embora descobrir como personalizá-lo possa levar alguns minutos nos menus. Você pode configurar uma arma para ter as opções que realmente deseja, para que possa alternar rapidamente entre as configurações sem ter que reaparecer.

Isso muda o jogo e realmente permite que você mude as coisas como quiser e libera muito controle para você. Certifique-se de gastar tempo configurando as coisas antes do jogo, depois de desbloquear alguns acessórios para uma determinada arma, e você colherá os benefícios.

Falando em modos de jogo, embora Breakthrough e Conquest sejam os modos principais, não se esqueça de Hazard Zone e, de fato, de Portal - esses dois podem oferecer uma grande quantidade de jogabilidade gratificante que quebra um pouco o ritmo.

Seja o aumento da tensão de Hazard Zone ou a opção de mapas e modos menores no Portal, você pode obter uma correção mais focada no uso de armas de fogo, e ambos oferecem uma maneira muito boa de quebrar as coisas se você estiver lutando com a captura de pontos mecânica da guerra total.

Independentemente do seu modo, no entanto, ser um jogador de equipe é fundamental no Battlefield - este não é um simulador solitário de lobo que corre e atira como Call of Duty. Se você não está fazendo a maior diferença no lado das mortes, considere escolher o caixote médico ou de munição como seu gadget e ajudar na linha de frente.

Reabastecer a munição e a saúde dos jogadores é vital, assim como reviver, e você também receberá bastante XP por isso. Jogar como certos especialistas ajudará nisso, também como Falck, que pode reviver aliados com saúde total, ou Boris, cuja torre pode ajudar a impedir que os inimigos flanquem.

No entanto, em sua enorme equipe de 64 jogadores, você estará em um time de quatro jogadores, e jogar coerentemente neste grupo menor é tão importante quanto. Cada esquadrão tem um líder de esquadrão designado aleatoriamente que pode dar ordens aos seus companheiros de esquadrão, como nomear um ponto para atacar ou entrar em um bunker.

Esta é uma ótima maneira de garantir que todos se unam para um impacto maior na partida, e você receberá bônus de XP no final de uma rodada para recompensar o seu jogo em equipe, então realmente recomendamos obedecer às ordens do esquadrão ao obtê-las.

Este é um jogo Battlefield, porém, e mesmo com o melhor esquadrão do mundo haverá momentos em que você será encurralado por helicópteros ou repetidamente atingido por um tanque, e é aí que tomar a iniciativa se torna a chave. Em vez de gerar repetidamente o mesmo resultado, faça uma mudança!

Equipe o lançador antiaéreo, pegue um C5 ou entre em um veículo próprio para conter a ameaça e certifique-se de fazê-lo antes que a partida seja perdida. Esse tipo de flexibilidade tática é fundamental se você deseja obter vitórias sob o seu cinto.

