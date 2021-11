Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A EA Sports anunciou que seu próximo título de golfe - EA Sports PGA Tour - foi adiado.

O jogo de próxima geração foi inicialmente anunciado em março de 2021, com uma chegada prevista para a Primavera de 2022. No entanto, uma mudança na data de lançamento foi comunicada através do identificador oficial do jogo no Twitter.

"Olá, fãs de golfe, gostaríamos de informar que estamos mudando a data de lançamento do EA Sports PGA Tour", diz ele.

"Estamos entusiasmados em trazer o golfe de campeonato para você e forneceremos mais informações sobre nossos planos de lançamento nos próximos meses."

Claro, tudo isso é muito vago, sem nenhum motivo fornecido ou, o que é crucial, uma data de lançamento revisada também.

Devido à data de lançamento inicial Spring 2022 da EA Sports, suspeitava-se que o jogo chegaria em linha com o início da temporada principal do esporte, começando com The Masters em abril.

No entanto, com este último anúncio, pode acabar sendo mais tarde no calendário de golfe - talvez no final de julho e mais ou menos a tempo com o The Open (o Campeonato Aberto real, para nossos leitores dos Estados Unidos).

Mesmo assim, o fato de que nenhuma nova data de lançamento foi oferecida sugere que pode ser ainda mais tarde do que isso.

Quando isso acontecer, esperamos uma experiência completa de última geração, mas pouco se sabe sobre o jogo ainda - além do fato de que os quatro majors serão oficialmente licenciados, junto com os Playoffs FedExCup e The Players Championship , que foi anunciado em setembro.

Esperançosamente, o atraso não será muito drástico para os fãs de golfe, mas continuaremos a fornecer atualizações conforme as ouvirmos nos próximos meses. Mesmo que seja, pelo menos temos o PGA Tour 2K21 para ajudar a passar o tempo.