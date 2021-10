FIFA divulga comunicado em resposta à EA Sports - e sugere que está aberto para encerrar a exclusividade de licenciamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A FIFA sugeriu que está aberta para trabalhar com novas empresas de videogames , à medida que aumenta a tensão com a EA Sports em relação a futuros acordos de licenciamento.

A EA publicou recentemente um comunicado à imprensa que celebra o FIFA 22, que inclui a admissão surpresa de que está considerando renomear a longa série, que foi seguido por relatos de que as negociações com o órgão dirigente do esporte haviam parado.

A FIFA já respondeu. Sua declaração oficial parece vir fortemente contra a EA Sports - sem fazer referência direta ao parceiro, é claro - dizendo que acredita que jogos de futebol e esportes eletrônicos "devem envolver mais de uma parte controlando e explorando todos os direitos".

"As empresas de tecnologia e móveis agora competem ativamente para se associarem à FIFA, suas plataformas e torneios globais", diz o comunicado.

"Consequentemente, a FIFA está se envolvendo com vários participantes da indústria, incluindo desenvolvedores, investidores e analistas, para construir uma visão de longo prazo do setor de jogos, eSports e entretenimento interativo."

Não está totalmente claro quais são as questões que estão no centro da discordância, embora a FIFA pretenda dobrar o custo de suas taxas de licenciamento - US $ 1 bilhão a cada quatro anos - enquanto a EA pretende expandir o uso da licença para torneios de videogame, NFTs e outros produtos digitais. A FIFA, como você pode imaginar, também vê este último como um mercado próprio.

Com a EA Sports recentemente entrando com pedidos de marca registrada para o título EA Sports FC, bem como estendendo sua associação com o sindicato de jogadores FIFPro, parece que este não irá embora tão cedo.

Com o atual acordo de licenciamento de 10 anos terminando após a Copa do Mundo de 2022, porém, alguma resolução terá que ser encontrada nos próximos meses, esperamos. Fique atento para mais.