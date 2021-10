EA confirma os detalhes da Hazard Zone - último modo do Battlefield 2042

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - EA e Dice finalmente revelaram Hazard Zone, o terceiro modo principal que será jogável como parte de Battlefield 2042 quando for lançado no final de novembro. Os outros dois modos, All Out Warfare e Portal, já estão abertos há algum tempo.

O último trailer do jogo confirma uma série de rumores sobre como Hazard Zone funcionará, mostrando esquadrões de quatro pessoas se infiltrando nos enormes mapas de outros modos do jogo, mas com novos objetivos e elementos de jogabilidade.

O objetivo será o mesmo para todos os esquadrões - recuperar um número limitado de discos rígidos de alto valor e extrair do mapa sem ser derrotado pelos outros no mapa. É um sistema que será familiar para qualquer um que jogou Hunt: Showdown ou Escape from Tarkov, e se Hazard Zone pode replicar a tensão desses jogos, então será algo especial.

Por enquanto, há muito mais detalhes a serem encontrados no blog do Battlefield, e sabemos que na próxima geração haverá 32 jogadores em cada servidor, em comparação com 24 nos consoles mais antigos. Também sabemos que os companheiros abatidos poderão voltar à ação por meio de uma mecânica de recompra (como aquela que torna Call of Duty: Warzone tão viciante).

O trailer é curto e agradável, como grande parte do marketing de Battlefield 2042 tem sido, então teremos que esperar até o lançamento para mergulhar e experimentar por nós mesmos.

