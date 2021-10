Antevisão do Battlefield 2042: Caos organizado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Esperamos muito tempo por isso - Battlefield 2042 teve uma jornada lenta em direção ao seu lançamento, cheia de atrasos tanto reconhecidos quanto nos bastidores, mas seu Open Beta está finalmente aqui, permitindo que milhares de jogadores no mapa Orbital experimentem suas delícias.

Depois de muita exploração e mais de uma vitória apertada, reunimos nossos pensamentos sobre como o próximo grande jogo Battlefield está se moldando, a apenas algumas semanas de sua data de lançamento final.

Orbital é um mapa enorme, pelos padrões da maioria dos jogos, compreendendo áreas distintas, mas na verdade focado em um grande foguete sangrento - que irá lançar ou explodir violentamente dependendo de quanto dano cada servidor cheio de jogadores decidir injetar nele.

É um ambiente realmente lindo, cheio de vegetação e postos industriais avançados, e os sistemas climáticos dinâmicos sobre os quais a EA e Dice têm feito barulho realmente aumentam essa sensação de lugar. Fizemos jogos em que o céu ficou azul com sol brilhante por quase toda a duração, enquanto outros estavam atapetados por nuvens e chuva.

De vez em quando, também, uma verdadeira tempestade rola, trazendo consigo um tornado dinâmico e imprevisível que, dado o quão novo o jogo é, tende a capturar a atenção de todo o servidor. Ele girará veículos e jogadores ao redor, lançando-os no meio do mapa e trazendo uma névoa nebulosa para grandes extensões de terra.

Isso tudo contribui para uma variabilidade impressionante, com as correspondências sendo bem distintas umas das outras, mesmo com apenas um único mapa para explorar. O enorme tamanho do campo de jogo, entretanto, é obviamente mitigado pela prevalência de veículos.

Sempre que quiser, você pode chamar um buggy ou qualquer outro passeio vago para chegar ao seu destino, embora em ambientes fechados você possa preferir implantar um cão-robô para obter algum suporte de fogo. Além disso, a velha tradição do Battlefield de ter sorte em pegar um jato, helicóptero ou tanque está de volta.

Cada um desses parece divertido de pilotar, pesado ou frágil, dependendo do veículo, e os controles de ar, como sempre, levam muito tempo para se acostumar. Nas mãos de um piloto habilidoso, porém, a devastação é inteiramente possível.

Isso nos mostra como BF2042 realmente se sente ao jogar, neste estágio (em uma construção que Dice deixou claro tem pelo menos alguns meses). Por um lado, muitos parecem familiares, com veículos para escolher e uma ampla gama de distâncias para lutar.

Ainda assim, da mesma forma, tudo parece um pouco novo em comparação com Battlefield V ou a última entrada moderna, Battlefield 4. Por um lado, as classes se foram, substituídas por especialistas com habilidades únicas, como torres ou uma seringa de cura.

Eles são divertidos de jogar, especialmente o gancho de Mackay, mas com apenas quatro para escolher neste teste, ficamos surpresos com a frequência com que nossos oponentes pareciam idênticos a nós. Uma lista maior e skins podem ajudar com isso, mas nós perdemos um pouco a distinção entre os dois times que Battlefields mais antigos sempre teve.

Outras inovações parecem ótimas, no entanto. Trocar os acessórios de sua arma na hora parece brilhante e genuinamente útil, embora esperemos que haja mais acessórios para escolher no lançamento. Ele permite que você jogue mais de um estilo de jogo em uma única vida com muito mais habilidade.

O movimento do jogador também é visivelmente mais rápido do que em jogos anteriores, mais próximo de Warzone em como é veloz, e isso torna mais fácil de enfrentar e empilhar do que em jogos de dados mais antigos, o que temos o prazer de relatar.

A sensação da arma também é sólida, embora visivelmente não seja um recuo muito alto. Não há dezenas de armas para testar, mas nos divertimos com a maioria dos alcances, embora os SMGs parecessem um pouco fracos. Sniping tem hectares de queda, mas isso é apropriado dado o quão poderoso pode ser.

No entanto, este é um Beta, então os problemas são inevitáveis e encontramos um grande atraso ao longo de nossas sessões. Se isso explica por que o registro de hits era duvidoso e o sistema de ping parecia funcionar apenas parte do tempo, não temos certeza, mas eles parecem o tipo de problema que deve ser resolvido até o lançamento.

Não queremos ir muito longe em uma construção Beta que já está desatualizada, mas este teste pousou exatamente onde esperávamos. Há partes em que os dados mudaram tanto que sentimos saudades dos velhos hábitos (estamos olhando para você, caixas de munição prontamente disponíveis).

Apesar disso, porém, em apenas algumas partidas acumulamos uma ladainha daqueles momentos de Battlefield que apenas cantam em comparação com Call of Duty e outros jogos de tiro.

Forçar os pilotos de helicóptero a ejetar com os caçadores de calor, em seguida, atirar neles antes que caiam de paraquedas em segurança. Base jumping para longe de uma luta que não podemos vencer apenas para nos encontrarmos em uma batalha diferente na base de um enorme edifício. Dando um salto ligeiramente errado em nossa moto-quatro e acidentalmente pregando o saca-rolhas perfeito para pousar com segurança.

Está tudo lá, e quando tivermos ainda mais mapas e modos para explorar, estamos confiantes de que Battlefield 2042 oferecerá muito mais. Vai ser interessante ver como ele pode sair facilmente das armadilhas.

