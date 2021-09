Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Battlefield 2042, a muito esperada edição de 2021 da popular franquia FPS, agora será lançado em 19 de novembro, em vez de 22 de outubro, como originalmente planejado.

A notícia vem direto da conta oficial do Battlefield no Twitter e cita os “desafios imprevistos para nossas equipes de desenvolvimento” como o principal fator que causou o adiamento.

Uma atualização da equipe do Battlefield pic.twitter.com/K53VNM2tTz - Battlefield (@Battlefield) 15 de setembro de 2021

Caso você não saiba, BF2042 ocorre no ano titular em meio a um grande conflito global entre os Estados Unidos e a Rússia. No entanto, se você esperava mergulhar nesse cenário em uma história de um jogador, você está fora de sorte este ano, já que o mais novo Battlefield está definido para descartar totalmente a campanha para um jogador em favor de uma experiência multiplayer com todas as mãos.

O jogo contará com combate online de até 128 jogadores nos consoles de última geração e no PC, junto com o ambiente mais "destrutível" já criado em um jogo de Battlefield. Os jogadores do Xbox One e PS4 poderão jogar juntos, enquanto os jogadores do Xbox Series X / S, PS5 e PC poderão todos compartilhar o mesmo servidor.

