Battlefield Mobile: data de lançamento, modos de jogo e tudo o que você precisa saber

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Battlefield Mobile foi mencionado pela primeira vez pela DICE em abril de 2021 e em agosto de 2021 o jogo apareceu no Google Play.

Não foi dito muito sobre o jogo, mas estivemos vasculhando todas as informações disponíveis para trazer a você todos os detalhes de que você precisa para o próximo título.

O lançamento do Battlefield Mobile está previsto para 2022. Essa foi a data delineada pela DICE quando o jogo foi anunciado pela primeira vez , e posteriormente confirmada quando os testes de jogo foram anunciados.

Haverá acesso limitado ao jogo antes do lançamento, começando com testes de jogo limitados na Indonésia e nas Filipinas. Haverá também a oportunidade de se pré-registrar para o jogo, mas essa opção ainda não apareceu.

Battlefield Mobile será um jogo gratuito. Não haverá custos envolvidos, mas haverá uma variedade de compras no aplicativo. A EA Mobile confirmou que esses itens serão cosméticos, e não para ganhar.

Exatamente o que você poderá comprar ainda não foi confirmado, mas esperamos que sejam skins de personagens e armas em um sistema Battle Pass como o Call of Duty Mobile .

Os detalhes do Google Play também dizem "contém anúncios", embora não saibamos se isso é verdadeiro ou preciso para o lançamento final do jogo.

10 melhores presentes de jogo para 2021 Por Max Freeman-Mills · 3 Setembro 2021

O Battlefield Mobile foi confirmado para Android e iPhone / iOS. Este é um jogo móvel feito sob medida, então não há crossover com versões do jogo para PC ou console.

Os testes de jogo confirmaram um requisito Android 7 ou superior, embora isso possa não ser o caso para a versão final do jogo.

Como os testes de jogo não estão planejados atualmente para iOS, não há informações sobre qual versão do iOS você precisa.

Battlefield Mobile será um jogo da EA Mobile, mas está sendo desenvolvido pela Industrial Toys, o estúdio de desenvolvimento móvel de propriedade da EA. Há colaboração entre o Battlefield Team existente e a DICE, bem como outros.

Até agora, a Conquest foi confirmada. Conquest é o clássico jogo multiplayer de Battlefield baseado na dominação do território.

É provável que a configuração do jogo se torne mais amplamente conhecida à medida que nos aproximamos do lançamento. Esperamos uma série de modos de jogo diferentes - com menção de multijogador e objetivo incluídos nos detalhes na lista do Google Play.

Ficamos com a impressão de que haverá novos modos de jogo específicos para o jogo móvel, bem como opções familiares encontradas em versões existentes do jogo.

A lista do Google Play também fala sobre classes de personagens, incluindo assalto, suporte, médico e reconhecimento, que irão governar como o jogo é jogado.

Foi confirmado que o mapa do Grande Bazar estará no Battlefield Mobile.

Além disso, na lista do Google Play há referências a vários mapas, dizendo "mapas e modos novos e familiares para jogadores veteranos", portanto, esperamos que haja conteúdo exclusivo para Battlefield Mobile, bem como portado de versões existentes do o jogo.

Haverá muita personalização, com a lista do Google Play dizendo "a melhor personalização até o momento", então estamos esperando um monte de skins.

Uma das telas fornece alguns detalhes de arma - F2000, P226, Frag, SMAW estão todos listados no loadout de um personagem - e parece que os personagens terão vários loadouts, de acordo com Call of Duty Mobile.

Mais interessante é que parece que Battlefield Mobile terá uma gama completa de veículos para usar - há menção de batalhas por terra, mar e ar, enquanto tanques são mencionados várias vezes, aparecendo nas imagens, assim como ATVs.

Uma das coisas pelas quais Battlefield era originalmente conhecido era a destruição do meio ambiente. A lista do Google Play refere-se a "enterrar seus inimigos sob os escombros de um edifício", sugerindo que as áreas de jogo serão mais destrutíveis do que muitas outras.

"Destruir o campo de batalha com destruição ambiental em grande escala" sugere que esta será uma característica importante do jogo.