(Pocket-lint) - Um dos maiores sucessos da era dos jogos Xbox 360 e PlayStation 3, a franquia Dead Space, está de volta - um remake do primeiro jogo está a caminho.

O jogo foi revelado na EA Play Live em julho de 2021 e já sabemos alguns fatos importantes sobre ele, então continue lendo para descobrir tudo o que você precisa saber.

O trailer acima é aquele que a EA e o desenvolvedor Motive mostraram durante o EA Play Live, e embora haja poucos detalhes, você pode dizer que dá uma boa noção de como o jogo final vai se sentir - é assustador!

No entanto, ele não termina com uma janela de lançamento, então ainda não sabemos quando o jogo realmente será lançado. Imaginaríamos que o final de 2022 seria o mais cedo que você poderia esperar, mas não se surpreenda se acabar demorando um pouco mais do que isso.

Embora não tenhamos uma data de lançamento, um detalhe muito interessante confirmado nos detalhes daquele trailer é sobre as plataformas para as quais Dead Space está chegando.

Esta é uma experiência apenas de última geração, pessoal! Está planejado para o PlayStation 5, Xbox Series X e S e o PC - é isso. Se você ainda está no PS4 ou Xbox One, você está sem sorte, embora ainda haja muito tempo para atualizar antes que ele seja lançado.

Enquanto o novo Dead Space está sendo reconstruído do zero de uma perspectiva técnica, podemos assumir que a história do jogo permanecerá muito semelhante ao original.

Isso significa que mais uma vez assumiremos o papel de Isaac Clarke, um engenheiro do século 23 enviado para ajudar a consertar a nave Ishimura encalhada. Na chegada, rapidamente fica claro que as coisas estão muito erradas no navio, com hediondos necromorfos assumindo o controle dele e vagando por seus corredores e baías.

Não vamos estragar mais caso as pessoas não tenham jogado o jogo original, mas basta dizer que as coisas ficam bem sombrias, pois Isaac tem que usar suas ferramentas de mineração para se defender de vários destinos horríveis.

A jogabilidade é onde as coisas ficam muito interessantes para este remake. Sabemos que a EA Motive está construindo o jogo do zero - é um remake total, não um remasterizado ou port, então eles estão começando do zero.

Isso significa que, embora os elementos principais da jogabilidade de Dead Space provavelmente permaneçam semelhantes, há espaço para muitas mudanças. O jogo será totalmente refeito no motor Frostbite, como a maioria dos principais títulos da EA agora.

Em uma grande entrevista com IGN , os desenvolvedores esclareceram como ir para a próxima geração irá impactar o jogo também. Por um lado, o áudio 3D tornará seu som ainda mais angustiante e assustador, com ecos e ruídos que mantêm os jogadores nervosos.

O jogo também fará uso dos SSDs super rápidos dos consoles mais recentes para garantir que não haja telas de carregamento em todo o Dead Space, permitindo que você jogue tudo sem interrupções se tiver energia.

Eles também abordaram brevemente o combate central do jogo, que mostra os jogadores cuidadosamente desmembrando os Necromorphs que se lançam sobre eles usando cortadores e lasers. Parece que isso vai ser ligeiramente iterado, para torná-lo mais sangrento e ainda mais modular, então pode não ser uma tarefa tão simples quanto no original.

Podemos obter sequências totalmente novas também, com os elementos de gravidade zero que tornaram Dead Space 2 tão especial, potencialmente recebendo mais de um ar neste remake também.

De um ponto de vista técnico bruto, é claro, o jogo simplesmente vai parecer muito, muito mais impressionante do que o original, com iluminação e efeitos volumétricos que nunca teriam sido possíveis quando ele foi lançado.