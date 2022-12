Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Um dos sucessos da era de jogos do Xbox 360 e PlayStation 3, a franquia Espaço Morto, está de volta - um remake do primeiro jogo está a caminho.

O jogo foi revelado no EA Play Live em julho de 2021, e agora sabemos um monte sobre ele, então continue lendo para descobrir tudo o que você precisa saber.

Teaser do Espaço Morto e data de lançamento

O trailer acima é aquele que a EA e o desenvolvedor Motive mostraram durante o EA Play Live em 2021, e embora seja leve nos detalhes, você pode dizer que ele dá uma boa noção de como o jogo acabado vai ser - é assustador! Há um diário do desenvolvedor muito mais longo e detalhado que você encontrará um pouco mais abaixo, também.

Embora esse teaser não tenha terminado com uma janela de lançamento, sabemos agora que o jogo chegará em 27 de janeiro de 2023, graças ao anúncio abaixo.

Isso significa que na verdade não está tão distante quanto pensávamos que poderia ser dada a natureza técnica das vitrines que vimos até agora.

Plataformas espaciais mortas

Um detalhe muito interessante confirmado nos detalhes daquele trailer é sobre as plataformas às quais está chegando o Dead Space.

Esta é uma experiência somente para o próximo geração, pessoal! Está planejado para a PlayStation 5, Xbox Series X e S, e para o PC - é isso. Se você ainda estiver no PS4 ou no Xbox One, você está sem sorte, embora ainda haja muito tempo para atualizar antes que ele saia.

História do Dead Space

Enquanto o novo Espaço Morto está sendo reconstruído a partir de uma perspectiva técnica, podemos assumir que a história do jogo permanecerá muito parecida com a original.

Isso significa que assumiremos novamente o papel de Isaac Clarke, um engenheiro do século 23 enviado para ajudar a consertar a nave espacial encalhada Ishimura. Ao chegar, rapidamente fica claro que as coisas estão muito erradas na nave, com necromorfos hediondos tomando o controle da mesma e vagando por seus corredores e baías.

Não vamos estragar mais caso as pessoas não tenham jogado o jogo original, mas basta dizer que as coisas ficam bem escuras, pois Isaac tem que usar suas ferramentas de mineração para se defender de vários destinos hediondos. Também sabemos que a voz original de Isaac voltará ao papel, com algum diálogo ampliado e um roteiro mais natural.

Os personagens secundários também aparentemente terão um pouco mais de tempo de tela para humanizá-los e torná-los mais credíveis e agradáveis, algo que definitivamente poderia melhorar a abordagem dura do original para matar as pessoas.

Jogabilidade do Dead Space

A jogabilidade é onde as coisas ficam muito interessantes para este remake. Sabemos que a EA Motive está construindo o jogo a partir do zero - é um remake total, não um remaster ou porto, então eles estão começando do zero.

Isso significa que embora os principais elementos da jogabilidade do Dead Space permaneçam presumivelmente semelhantes, há a possibilidade de muitas mudanças. O jogo será inteiramente refeito no motor Frostbite como a maioria dos principais títulos da EA agora são.

Em uma grande entrevista com a IGN, os desenvolvedores esclareceram como o jogo também terá impacto apenas na próxima geração. Por um lado, o áudio 3D tornará seu som ainda mais assustador, com ecos pontuais e clatters mantendo os jogadores enervados.

Isto foi expandido massivamente em uma série de vídeos de desenvolvimento de disco profundo em março de 2022, e incorporamos o último dessa série abaixo, um passeio atmosférico por um ambiente:

Através de mais três recursos de áudio, você pode ter uma noção de como o áudio vai ser muito mais preciso. É bastante claro nesta fase que tocar o Dead Space com um fone de ouvido vai ser uma experiência extraordinariamente estressante.

O jogo também fará uso dos mais novos SSDs super rápidos dos consoles para garantir que não haja telas de carregamento em todo o Dead Space, permitindo que você reproduza tudo sem interrupções se você tiver a resistência.

Eles também tocaram brevemente no combate central do jogo, que vê os jogadores desmembrarem cuidadosamente os Necromorphs cambaleando para eles usando cortadores e lasers. Parece que isto vai ser um pouco iterado, para torná-lo mais gordo e ainda mais modular, por isso pode não ser uma tarefa tão simples como no original. Isso foi detalhado no primeiro diário do desenvolvedor, acima - a adição de "descascamento" tornará mais fácil ver quanto dano você está causando aos inimigos, de uma forma tipicamente sangrenta.

Vamos obter sequências totalmente novas, também, com os elementos de gravidade zero que tornaram o Espaço Morto 2 tão especial, obtendo mais um arejamento neste remake também, e deixando os jogadores se moverem em zero-g com mais liberdade. Na verdade, aparentemente há muitos pedaços pequenos de conteúdo cortado do jogo original que podem agora ser possíveis devido ao hardware mais poderoso.

Tudo isso é explorado com algum detalhe em uma caminhada de jogabilidade prolongada que você pode ver acima, bem como em um blog mais antigo de desenvolvedores sobre o jogo, que apresenta mais detalhes sobre os desafios e recompensas de atualizar um clássico como este, que você pode conferir aqui mesmo.

Mais recentemente, um vídeo da IGN em dezembro de 2022 nos deu uma olhada em como o jogo se apresentará em um monte de cenários diferentes, pois descobrimos mais sobre a evolução de suas narrativas em comparação com o original, o que parece fascinante.

Isto deixa claro que o jogo vai trazer muitas surpresas e choques mesmo para os fãs mais duros da primeira versão, o que é bom de se ouvir.

De um ponto de vista técnico bruto, é claro, o jogo simplesmente vai parecer muito, muito mais impressionante do que o original, com iluminação e efeitos volumétricos que nunca teriam sido possíveis quando ele foi lançado pela primeira vez.

