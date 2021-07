Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A EA anunciou que sediará quatro eventos Spotlight antes de seu evento EA Play Live em 22 de julho.

Os quatro eventos separados, que acontecerão ao longo de julho na preparação para o evento principal, vão dedicar tempo aos títulos e franquias mais populares da empresa.

A série de painéis começará em 8 de julho, com foco diretamente no Battlefield 2042 , Apex Legends e, em geral, o futuro dos jogos de tiro em primeira pessoa. A EA diz que a discussão contará com gente da DICE e da Respawn Entertainment, e se concentrará na revelação do Battlefield 2042 da E3 e o que esperar de ambos os títulos na EA Play Live.

Os holofotes, por assim dizer, irão então mudar para jogos indie e desenvolvedores para o próximo evento em 13 de julho. A EA está prometendo uma "discussão vigorosa e ampla" durante o showcase, com Josef Fares of Hazelight ( It Takes Two and A Way Out ), Olov Redmalm of Zoink ( Lost in Random ), Mel Philips e Abubarker Salim of Silver Rain, e Guha Bala de Velan ( Knockout City ), todos prontos para participar.

A partir daí, a EA Sports assumirá, com um double-header ocorrendo em 19 de julho e 20 de julho.

O primeiro dos dois vai se concentrar em Madden NFL 22 , olhando como a opinião dos fãs ajudou a mudar o modo de franquia, bem como a nova mecânica de reconhecimento que espera lançar em setembro.

Curiosamente, para o evento Spotlight de 20 de julho, a EA está mantendo suas cartas um pouco mais perto do peito.

Melhores ofertas do Amazon US Prime Day 2021: Selecione ofertas ainda ativas Por Maggie Tillman · 2 Julho 2021

"Olha, não temos permissão para falar muito sobre este ainda, desculpe", disse a empresa em seu blog .

"Mas podemos dizer que este Spotlight irá destacar uma nova adição extremamente legal a uma franquia EA Sports extremamente popular e de longa duração."

Embora seja impossível saber o que a EA tem reservado para seu quarto e último evento, os fãs de FIFA 22 esperam que esta provocação seja um aceno sutil para a possível chegada de um Modo de Carreira Online - especialmente porque isso é algo que foi mencionado recentemente anúncio de emprego descoberto.

Resumindo, esses eventos Spotlight são uma vitória para a EA e para o jogador. Ele fornece à empresa um caminho fácil para construir mais hype em torno de seus próximos títulos - bem como manter tudo em ação no EA Play Live - e os consumidores que desejam todos os detalhes extras podem procurá-los.

Vamos torcer para que ainda haja a estranha surpresa que a EA tem reservado para 22 de julho.

Escrito por Conor Allison.